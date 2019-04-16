5 продуктов, от которых стоит избавиться прямо сейчас - ФОТО

Чтобы избавиться от проблем с лишним весом и женским здоровьем, плохой кожи и постоянных депрессий достаточно всего лишь правильно питаться.

Делимся советами Магги Баттиста, которая полностью изменила свои привычки в еде и похудела до "своего комфортного веса" без диет и изнуряющих тренировок (девушка сбросила около 30 кг).

ПЕРЕМЕНЫ НАЧИНАЮТСЯ С... УБОРКИ

Как и все, кто пытается бороться с лишним весом, Магги прошла через десятки модных диет, вес уходил и снова возвращался, часто с отягощениями в виде гормональных проблем и проблем с кожей. Так продолжалось до того момента, пока врачи не поставили ее перед выбором: или перемены в диете и образе жизни, или серьезные проблемы со здоровьем будут расти как снежный ком.

Девушка выбрала первый путь, серьезно погрузилась в тему и начала вести свой блог о том, как перестать мучить организм диетами и начать кормить себя вкусной и полезной едой.

Ну а начинать перемены к лучшему автор бестселлера советует нестандартно: если вы готовы сделать шаг в новую жизнь, то отправляйтесь на кухню и наводите порядок в кухонном шкафу!

Безжалостно выбрасывайте все вредное, и заменяйте эти продукты на здоровую альтернативу - если вредных продуктов нет у вас дома, вы не будете их использовать и есть.

УБИРАЕМ САХАР

Вы знаете, что такое "гликемический индекс"? Это показатель того, как быстро меняется уровень сахара в крови через два часа после употребления того или иного продукта. Чем более стабилен уровень сахара, тем лучше вы себя чувствуете и дольше не хотите есть, при резком падении уровня сахара вас охватывает усталость, чувство голода (может появиться слабость или даже головная боль).

Все продукты можно условно разделить на продукты с высоким ГИ и низким ГИ. Первая группа - это сахар и быстрые углеводы (белый хлеб, рис, шоколад и т. д.), это продукты, из которых организму очень просто добыть глюкозу, и от которых уровень сахара в крови быстро повышается, а затем резко падает.

Вторая группа - это крупы, белок, овощи (особенно авокадо) и т. д., продукты, которые медленно высвобождает энергию и поддерживают уровень сахара в крови стабильным (нет перепадов, нет волн усталости, нет приступов голода).

В общем, если вы хотите фундаментальных перемен, то начните с того что полностью уберите из своего шкафа белый рафинированный сахар, шоколад или какао, заменив их на подсластители с более низким ГИ:

Финики

Органический мед

Сироп агавы

Кленовый сироп

Фрукты в пудре - яблоко, банан

Сушеные ягоды - клюква, изюм

Все они так или иначе все равно содержат сахар (фруктозу), но это лучше, чем белый сахар или шоколад.

УБИРАЕМ РАФИНИРОВАННЫЕ МАСЛА И ЖИРЫ

Натуральные масла холодного отжима - это прекрасный источник незаменимых жирных кислот, и все что вам нужно - просто научиться их использовать.

Это не так просто, ведь мы привыкли к определенному вкусу и рутине в готовке, но результат того стоит, пишет блогер, вы очень быстро увидите результат.

Итак, убираем рафинированное подсолнечное масло, маргарин, майонез. Для ежедневной готовки используем кокосовое масло (оно не меняет свою структуру при нагревании) - вкус блюд может чуть-чуть измениться, но вы быстро привыкнете к этой перемене.

В салаты добавляем самые разные масла, пробуем разные сочетания, читаем про пользу масел и учимся любить новые вкусы.

Если хочется майонеза - никаких проблем, но делаем его сами из растительных масел холодного отжима, желтка, горчицы и лимонного сока. В таком сочетании не только калории, но и полезные жиры.

Масла, которые Магги советует держать в своем кухонном шкафу:

Кокосовое масло (для готовки)

Масло авокадо (для заправки салатов - у него нейтральный вкус, и оно обладает способностью поддерживать уровень сахара в крови)

Оливковое масло extra virgin (для заправки салатов, поливки пицц и сэндвичей - такое масло придает блюду вкус и характер)

Масло виноградных косточек (еще одно очень полезное масло с нейтральным вкусом, его можно добавлять в соусы и домашний майонез)

Кунжутное масло (для любых блюд азиатской кухни)

Нерафинированное подсолнечное масло (супер-источник омега-кислот)

УБИРАЕМ ГОТОВЫЕ ЗАВТРАКИ И МЮСЛИ

Такие продукты перегружены лишним сахаром, и почти все снабжают вас лишними калориями, а не полезными элементами.

Убираем все эти коробочки и пакетики, и заменяем их на обычную овсянку (это очень полезный продукт, хотя и долго готовится) или овсяные хлопья. И ставим рядом на полку банки с самыми разными орехами, семечками, сухими фруктами и ягодами - топингами для ваших каш и смузи, отличной альтернативой готовым мюсли.

УБИРАЕМ МАКАРОНЫ, ПШЕНО, КУС-КУС И БЕЛЫЙ РИС

Замените их на крупы с низкими ГИ - дикий рис, пасту из твердых сортов пшеницы, гречку, перловку. И поставьте на полку рядом банки с чечевицей, горохом и фасолью - это отличная альтернатива крупам, источник растительного белка.

Магги также советует научиться готовить блюда с консервированной фасолью, так как это очень быстро, просто и полезно (так что можно держать на полке несколько банок такой фасоли, она всегда пригодится).

УБИРАЕМ ПОВАРЕННУЮ СОЛЬ, СУХИЕ БУЛЬОНЫ И ГОТОВЫЕ СОУСЫ

Этот пункт может показаться сложным для реализации (как это - убрать соль?!), но Магги советует не сдаваться и идти к переменам до победного конца. То есть вычищать свой кухонный шкаф от всех вкусовых добавок и искусственных усилителей вкуса (которые часто также входят в приправы, так что изучайте их состав).

Белую поваренную соль (в которой не остается ничего полезного) заменяем на морскую соль в мельнице (мельница дает возможность получить нужный помол), и вообще учимся использовать самые разные виды натуральной соли и смесей на ее основе вместо соли поваренной.

Вместо готовых соусов и приправ с усилителями вкуса учимся использовать натуральные приправы, ароматические уксусы и масла, настоянные на травах. В своем арсенале стоит иметь:

Разные виды соли и перцев в мельницах для приправ

Паприку, куркуму, сухой чеснок - для придания яркого вкуса

Сушеные травы и специи

Имбирь

Дижонская горчица

Вместо готовых покупных соусов, в состав которых входят все те же усилители вкуса и "пустые" жиры, учитесь делать самые разные соусы и заправки на базе полезных растительных масел, специй и свежевыжатого лимонного сока.

Н. Гасымова

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