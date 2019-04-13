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Почему жаворонкам несказанно повезло? - Рассказывает автор бестселлера «Магия утра»

Исследователи Университета Барселоны сравнили жаворонков (тех, кто рано ложится и просыпается на рассвете) с их антиподами - совами. Оказалось, что первые - более настойчивы и меньше устают, а также меньше подвержены расстройствам, приступам раздражительности и лучше справляются с любыми проблемами. Именно жаворонкам свойственно получать удовольствие от жизни и слыть неисправимыми оптимистами. А вот какое преимущество для тайм-менеджмента дает последний час ночного сна (или один "сонный цикл", равный 45 минутам) по мнению Хэла Элрода , автора бестселлера "Магия утра".

Вставая на 45-60 минут раньше - вы начинаете профессионально подходить к планированию.

"Правильное планирование чрезвычайно важно. Говорят, что, не планируя будущее, мы подспудно планируем неудачу. У жаворонков есть время на то, чтобы организовать и спрогнозировать очередной день и подготовиться к нему. А вот совы ведут себя реактивно, многое в жизни оставляя на волю случая. Разве вы не испытываете стресс, когда из сна вас вырывает звонок будильника? А между тем подъем вместе с солнцем (или даже раньше) дает шанс начать день с многообещающего старта. Пока другие семьи носятся по дому, стараясь, преимущественно неудачно, взять под контроль свой день, вы спокойны и собранны" - пишет в книге "Магия Утра Х. Элрод".

Х. Зейналова

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