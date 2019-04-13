10 уловок, чтобы меньше есть - ФОТО

Хотите сбросить вес, но не можете сесть на диету или же просто уменьшить количество порций? Мы представляем 10 советов, которые помогут вам в этом, не прилагая больших усилий.

1. Ешьте в тишине

Последние исследования доказали, что, когда мы едим под музыку или при включенном телевизоре, мы увлекаемся и съедаем больше. К тому же нам сложнее противостоять соблазну съесть что-нибудь сладкое или жирное.

2. Прогуляйтесь перед едой

Согласно исследованиям шотландских ученых, прогулка на свежем воздухе перед едой снижает чувство голода. Причина - в насыщении организма кислородом. Если у вас нет возможности прогуляться, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Самые мотивированные могут сделать небольшую зарядку из наклонов и приседаний, а в конце как следует потянуться.

3. Понюхайте яблоко, банан или мяту

Американские диетологи провели исследование о взаимосвязи ароматов и аппетита и выяснили, что те, кто перед едой нюхали яблоки, бананы или мяту, в итоге съедали меньше и как следствие, легче сбрасывали лишний вес. В тесте приняло участие 3000 человек.

4. Обращайте внимание на цвет

Уже давно доказано, что синий цвет способствует снижению аппетита. А вот красный, оранжевый и желтый, наоборот, его пробуждают. Поэтому на праздничный ужин мы вам рекомендуем всегда надевать синее платье. Еще полезно завести дома синюю скатерть и кобальтовый сервиз!

5. Ударьтесь в детство

Купите себе набор детской посуды. Маленькой ложкой из маленькой тарелки много съесть просто не получится. Так вы постепенно приучите себя к маленьким детским порциям. Главное - не бегать за добавкой!!!

6. Прислушивайтесь к себе

Прислушивайтесь к сигналам своего организма: ешьте тогда, когда испытываете чувство голода и останавливайтесь сразу, как только оно исчезает. Если чувства голода нет, не ходите обедать за компанию или потому, что пришло время обеда.

7. Наслаждайтесь едой

Не надо себя наказывать, морить голодом и есть невкусную пищу. Оставьте в своем рационе немного сладостей и жареного жирного мяса, если вы это любите. Просто скажите себе, что будете есть этого совсем немного и всего один раз в неделю. Найдите рецепты вкусных и полезных блюд - всевозможных морепродуктов и салатов с оливковым маслом. Получайте удовольствие от их приготовления.

8. Высыпайтесь

Американские ученые в течение 15 лет наблюдали за 68 000 пациентов и пришли к выводу, что тот, кто спит 5-6 часов в сутки, более склонен к ожирению, чем те, кто спит 7-8 часов. Поэтому, если хотите похудеть, ложитесь спать пораньше и избегайте слишком обильных ужинов. Активная фаза пищеварения мешает спокойному сну.

9. Считайте шаги

Купите себе прибор, измеряющий количество шагов за день (они встроены в некоторые модели телефонов и часов) и записывайте, сколько шагов вы сделали за день. Ваша цель - достичь уровня в 10 000 шагов в день, если, конечно, вы не занимаетесь активными видами спорта.

10. Чистим зубы после еды

Ужин закончен? Сразу идите в ванную и почистите зубы. Тогда вам не захочется еще раз перекусить перед сном.

Х. Зейналова

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