Что каждая девушка должна знать о женском здоровье? - ФОТО

ПМС, токсикоз, любовь к тортикам и прочие причуды женского организма - не повод для иронии. Скорее - причина обратиться к врачу. И забыть об этих проблемах навсегда.

ПМС

По статистике, каждая вторая женщина после 30 страдает от ПМС, причем с возрастом неприятная симптоматика только усиливается. Но никто не обращается к врачу. А все потому, что это состояние традиционно считается чем-то самим собой разумеющимся. И зря. ПМС - это вовсе не норма. В Международной классификации болезней существует код для этого заболевания: N94.3, синдром предменструального напряжения. Основной причиной этого заболевания является гормональный дисбаланс. Врач может выписать вам волшебные таб­летки, но, не скорректировав образ жизни, проблему вы не ­решите.

Итак, записываем: ложимся до 23:00 и спим не менее семи часов в сутки, стараемся отказаться от сахара, обез­жиренных и рафинированных продуктов, минимизируем стресс, занимаемся фитнесом, восполняем дефицит питательных веществ (согласно исследованиям, тяжелая форма ПМС часто бывает связана с недостатком магния либо витамина D).

Подружившись с ЗОЖем­, вы создадите хорошую базу для выработки гормонов и их качественного взаимодействия - одна­ лишь эта мера может стать важной частью успешной терапии.

Болезненные месячные

Тяжелая дисменорея (то есть болезненные менструации) очень часто связана с дефицитом прогестерона или относительным избытком эстрогенов.

Что делать? Как и в случае с ПМС, менять вредные привычки на полезные плюс пройти обследование у ­гинеколога. Патологии развития матки, воспалительные и инфекционные процессы, эндометриоз, кисты яичников, миома, варикозное расширение вен малого таза также могут быть причиной выраженного болевого синдрома во время менструаций.

Токсикоз беременных

Тошнота, рвота, непереносимость определенных продуктов и запахов... Сюрприз, но все это вовсе не обязательные спутники первого триместра беременности. В данный период происходит активация всех видов обменных процессов. Рис­ки развития токсикоза повышаются многократно при наличии хронических воспалительных процессов, стресса, а также дефицитных состояний - от недостатка витаминов группы B до анемии. Готовиться к беременности следует минимум за шесть месяцев - вместе с врачом восполнять нехватку важных элементов, отлаживать системы детоксикации, обследоваться на наследственные патологии. Порой токсикоз является первым проявлением наследственной тромбофилии. И хорошо бы выявить это состояние еще на стадии планирования беременности.

Любовь к сладостям

Будь ваша воля, питались бы только эклерами, тортиками и рафаэлками? Это было бы мило, если­ бы не было так тревожно. Патологическая тяга к сладкому может говорить о дефиците железа, повышенном уровне инсулина, кандидозе­ и в целом сигнализирует о дисбалансе белков, жиров и углеводов в рационе. И вместо кондитерской советует бежать к врачу. Желательно натощак - вам, скорее всего, понадобится сдать кровь на сахар и биохимию.

Отек лица по утрам

Привычные для многих женщин утренние отеки могут говорить о заболеваниях сердца, почек, о патологии щитовидной железы. Если с этими органами у вас все в порядке, обратите внимание на свой рацион. Частая причина отеков­ - избыток молочных продуктов в меню. Как и другие сахара, лактоза может задерживать жидкость в организме даже у тех, кто спокойно ее переносит. Выход - ограничение молочки во второй половине дня либо замена цельного молока на растительное и сырники из тофу. Тот случай, кстати, когда полезное будет еще и очень вкусным.

Н. Гасымова

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