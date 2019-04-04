4 апреля 2019

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&quot;Ничего не ем&quot; - Азербайджанская модель о своей стройности <span class="color_red">- ВИДЕО - ФОТО</span>

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"Ничего не ем" - Азербайджанская модель о своей стройности - ВИДЕО - ФОТО
Сямра Рагимли показала, как тренируется, чтобы быть в форме <span class="color_red">- ВИДЕО - ФОТО</span>

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Сямра Рагимли показала, как тренируется, чтобы быть в форме - ВИДЕО - ФОТО
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4 апреля 2019 11:34

Сямра Рагимли показала, как тренируется, чтобы быть в форме - ВИДЕО - ФОТО

Популярная певица Сямра Рагимли, которая представляла Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение 2016", уже по праву считается секс-символом отечественного шоу-бизнеса. Ее откровенные образы, провокационные фотосессии и нашумевшие клипы - тому свидетельство.

Своей прекрасной физической формой певица обязана не только природным данным, но и регулярным физическим тренировкам.

Фотографиями с тренировок Сямра смело делится на своей странице в Instagram, мотивируя девушек на посещение тренажерного зала. 

Результат тренировок певица также не скрывает и часто предстает перед объективами камер в откровенных образах.

Как сообщает Lady.Day.Az, вчера певица вновь поделилась видео с тренировок.

"Девушки пишут много вопросов, связанных с тренировками. Я делюсь в сторис упражнениями, а на своей странице, можно сказать, не делюсь подобными видео", - прокомментировала свою публикацию Сямра и добавила, что больше видео с тренировок подписчики могут найти в сохраненных сторис на ее странице. 

Нажмите на видео для просмотра:
Сямра Рагимли показала как тренируется, чтобы быть в такой форме

Н. Гасымова

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