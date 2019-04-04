Сямра Рагимли показала, как тренируется, чтобы быть в форме - ВИДЕО - ФОТО

Популярная певица Сямра Рагимли, которая представляла Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение 2016", уже по праву считается секс-символом отечественного шоу-бизнеса. Ее откровенные образы, провокационные фотосессии и нашумевшие клипы - тому свидетельство.

Своей прекрасной физической формой певица обязана не только природным данным, но и регулярным физическим тренировкам.

Фотографиями с тренировок Сямра смело делится на своей странице в Instagram, мотивируя девушек на посещение тренажерного зала.

Результат тренировок певица также не скрывает и часто предстает перед объективами камер в откровенных образах.

Как сообщает Lady.Day.Az, вчера певица вновь поделилась видео с тренировок.

"Девушки пишут много вопросов, связанных с тренировками. Я делюсь в сторис упражнениями, а на своей странице, можно сказать, не делюсь подобными видео", - прокомментировала свою публикацию Сямра и добавила, что больше видео с тренировок подписчики могут найти в сохраненных сторис на ее странице.

Нажмите на видео для просмотра:



Н. Гасымова

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