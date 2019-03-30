7 аспектов весеннего ухода за кожей – Рассказывает косметолог Айнура Гасанова

Говорят, что в Баку, наконец-то, придет жара, а значит, следует начать весенний уход за кожей, который подготовит ее к лету.

Врач-дерматокосметолог Айнура Гасанова специально для Lady.Day.Az представила 7 важных аспектов по уходу за кожей в этом сезоне, которые помогут тебе цвести вместе с природой:

1) Очищаем

Весной кожа наиболее восприимчива и чувствительна. Поэтому бережный уход со скрабами, энзимными пилингами помогают убирать чешуйки рогового слоя. В результате кожа дышит и обновляется.

2) Защищаем от аллергии

Весной наш организм наиболее восприимчив к аллергенам. То же касается и кожи. Поэтому особо чувствительную кожу следует оберегать и использовать в ежедневном уходе косметику из sensitive линии.

3) Питаем и увлажняем

В этом сезоне кожа, как никогда, нуждается в питании и увлажнении. Поэтому обязательным в уходе является применение питательных кремов, сывороток, содержащих гиалуроновую кислоту. Из профессиональных процедур можно совершить биоревилитацию (биологическое омоложение кожи), мезотерапию и др.

4) Питаем весь организм

Источником питания для кожи является употребляемая нами влага и пища. Поэтому не забываем о сбалансированном питании и воде. Особенно полезны в этом сезоне овощи и фрукты.

5) Защищаем от Солнца

Кожа весной наиболее склонна к пигментным пятнам, поэтому не забываем наносить защитные крема с spf.

6) Боремся с проблемной кожей

Инфекции и акне, особенно при генетически жирной коже, весной обостряются. Поэтому при наличии гнойничков, акне, при проблемной коже лучше обратиться к врачу. Следует использовать антибактериальные средства, подсушивающие маски, увлажняющие сыворотки.

7) Омолаживаем

Для возрастной кожи весной пора заниматься омоложением и лифтингом. Для расширенных пор рекомендуются альгинатные и поросужающие маски, в составе которых содержатся гиалуроновая кислота, витамины и аминокислоты.

Н. Гасымова

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