Неожиданные секреты идеальной фигуры мировых звезд - ФОТО

Залог стройной фигуры - это сбалансированное сочетание тренировок, правильного питания и здорового образа жизни. Lady.Day.Az представляет небольшие секреты многих знаменитых актрис и моделей, которые помогают им оставаться стройными и подтянутыми.

ГРЕЙПФРУТОВОЕ МАСЛО ДЖЕЙ ЛО

Дженнифер Лопес выглядит великолепно. А поддерживать форму звезде помогает грейпфрутовое масло. Она не пьет его и не втирает в кожу, а нюхает, чтобы укротить аппетит. Горьковато-цитрусовый запах помогает Джей Ло контролировать себя, когда хочется перекусить на ночь или в другое неурочное время. Говорят, что к этому же приему прибегает Кармен Электра.

НЕОБЫЧНЫЕ ТРЕНИРОВКИ МИРАНДЫ КЕРР

Топ-модель точно знает, что маленькие дети - не помеха шикарной фигуре. В одном из интервью Миранда призналась: "Я прыгаю на батуте вместе с сыном. И бегать всюду вместе с ним - это отличная нагрузка. Мы включаем музыку и танцуем. Так здорово - мы проводим время вместе, и при этом я тренируюсь".

ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ ДЖЕННИФЕР ЭНИСТОН

Диету на детском питании своей клиентке Дженнифер Энистон предложила фитнес-тренер Трейси Андерсон. Чтобы предстать во всей красе в новом фильме, актриса заменила обед и ужин детским пюре из баночек. Baby-питание готовят из протертых овощей, фруктов или мяса без соли, консервантов и других добавок, что способствует выведению лишней жидкости и ускорению метаболизма. К тому же можно легко составлять разнообразное меню на день, исходя из калорийности лакомства, указанной на упаковке. Чтобы быстро сбросить вес, рекомендуется ограничиться 1000-1200 калориями в день. И обратите внимание: долго питаться протертой пищей не стоит. Иначе пищеварительная система забудет, как справляться со взрослой едой, а потерянные килограммы вернутся обратно.

50 НА 50 ДЖЕССИКИ АЛЬБЫ

У голливудской актрисы и бизнес-леди потрясающая фигура. Секрет Джессики весьма прост - обычно она съедает только половину порции вместо целой. Кроме того, Альба ограничивает себя в углеводах и полностью отказалась от хлеба. Хотя говорит, что иногда балует себя сладостями.

ВЕГЕТАРИАНСКАЯ ДИЕТА БЕЙОНСЕ

Когда певице нужно сбросить несколько килограммов, она становится временным веганом: отказывается от мяса, молока и другой пищи животного происхождения. Бейонсе так довольна результатом этой методики, что недавно вместе с личным тренером Марко Борхесом запустила службу доставки веганских блюд 22 Days Nutrition. Покупателям предлагают три варианта меню (обед или ужин, обед и ужин, а также завтрак, обед и ужин) на 22 дня. Все блюда представляют собой идеальный баланс белков, углеводов и жиров с ограниченным объемом соли и сахара.

Н. Гасымова

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