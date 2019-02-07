Беременная Фахрия Эвджен попала в больницу

Турецкая актриса Фахрия Эвджен госпитализирована. Об этом сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Находящаяся на седьмом месяце беременности актриса была доставлена в одну из стамбульских клиник из турецкого горнолыжного курорта Карталкая, где отдыхала с супругом Бураком Озчивитом - издание отмечает, что доставив супругу в больницу, актер ни на минуту от нее не отходил и постоянно держал за руку.

Отметим, что причиной госпитализации стал грипп. Отдыхая в горах, Ф.Эвджен простудилась и у нее поднялась температура, что вызвало панику у Б.Озчивита, настоявшего на немедленной госпитализации. Актриса проведет несколько дней в больнице - ни ее здоровью, ни здоровью ребенка ничего не угрожает.

Н. Гасымова

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