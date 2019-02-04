5 мотивирующих йога-аккаунтов в Instagram - ФОТО

Йога продолжает стремительно набирать популярность во всем мире, и Азербайджан не исключение. В столице открываются студии йоги, и почти каждая лента в Instagram пестрит постами с практик.

Lady.Day.Az представляет 5 самых красивых и мотивирующих йога-аккаунтов, на которые стоит подписаться всем, кто неравнодушен к этому виду велнеса.

@KINOYOGA

Американка Кино Макгрегор - продвинутый практик и преподаватель аштанга-виньяса йоги. Более миллиона подписчиков обожают ее короткие обучающие видео и мотивирующие фото в асанах - то в заснеженном дворе, то в сосновом лесу, то на берегу океана. Ученица легендарного Паттабхи Джойса, девушка давно ведет собственную практику в Майами и колесит с семинарами по миру.

@BEACHYOGAGIRL

У Керри Верна, основательницы йога-ретрита на Багамах, подписчиков чуть больше миллиона. Любуясь ее невероятными асанами на берегу океана (на фоне закатов, рассветов, бурного прилива, спящей собаки или бегающих детей) нет-нет и тянется рука купить билеты до Нассау. Впрочем, встретить загорелую блондинку можно и на пляжах Флориды, где она частенько бывает с мастер-классами.

@TARASTILES

Instagram самого известного (спасибо за это стоит сказать каналу на Youtube и марке Reebok!) преподавателя йоги Тары Стайлз в отличие от многих похожих аккаунтов не "продает" ее стиль и авторскую методику: он выглядит и правда личным. Может именно потому, что с коммерческими проектами у девушки и так все хорошо? Оговоримся: свои книги, семинары и онлайн-уроки Тара, разумеется, упоминает - но, в конце концов, работа совершенно точно занимает большую часть ее жизни. Но минимум постановочных кадров и максимум юмора делают этот йога-аккаунт одним из самых искренних и живых!

@YOGA_GIRL

Шведка Рэйчел Братхен живет в Арубе - это такое крошечное государство в Карибском бассейне - и там же практикует и преподает йогу. Если честно, даже этого уже достаточно, чтобы немедленно подписаться на аккаунт @yoga_girl (у которого, кстати, уже более 2 100 000 подписчиков). Еще один плюс Рэйчел, кроме идеально выстроенных асан, разумеется, это ее непосредственность - вот фото с любимым мужем, кадр с собакой, фото с ужина или винной дегустации (да-да, йоги тоже делают это). Рэйчел пишет книгу, ездит с семинарами The Happiness Tour по миру и не перестает улыбаться.

@MACKENZIEYOGA

Миллер Маккинзи - преподаватель йоги из Лос-Анжделеса. Ее именной аккаунт @mackenzieyoga стоит отметить хотя бы за йога-фото-отчеты со всего света и - отдельно - за роскошные кадры в стиле ню. Глядя на них, немедленно хочется перестать есть (хотя бы мясо и булочки), записаться в йога-студию и не сходить с коврика ближайшие пару месяцев.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook