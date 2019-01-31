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31 января 2019 12:05

Секрет идеального пресса Дженнифер Лопес раскрыт - ФОТО

Певица Дженнифер Лопес находится в идеальной форме, что подтверждают ее многочисленные выходы в обтягивающих платьях и коротких топах.

Как сообщает Lady.Day.Az, вчера звезда поделилась секретом шикарного пресса со своими подписчиками в Instagram - в то время, как знаменитости участвуют в #10yearschallenge, Лопес вместе с возлюбленным Алексом Родригесом запустила собственный десятидневный челлендж без углеводов и сахара.

"Идет девятый день. Не могу дождаться десятого! Вы все еще с нами?", - написала Лопес под фотографией, где она позирует у камина в спортивных лосинах и бра.

Конечно, певица добилась таких результатов не только с помощью питания, но и регулярных тренировок. Алекс постоянно публикует совместные фотографии с Дженнифер из спортивного зала. С этой пары стоит взять пример!

Н. Гасымова

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