Селин Дион шокировала всех болезненной худобой - ФОТО

Всемирно известная канадская певица 50-летняя Селин Дион ужаснула фанатов и представителей международных СМИ своей болезненной худобой.

Как сообщает Lady.Day.Az, Селин Дион стала звездной гостьей серии показов, проходящих в рамках Недели высокой моды в Париже. Но певица приковала к себе внимание не только потому, что очень редко появляется на публике после смерти мужа, но и своей болезненной худобой.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook