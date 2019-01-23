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23 января 2019 16:51

Селин Дион шокировала всех болезненной худобой - ФОТО

Всемирно известная канадская певица 50-летняя Селин Дион ужаснула фанатов и представителей международных СМИ своей болезненной худобой.

  

Как сообщает Lady.Day.Az, Селин Дион стала звездной гостьей серии показов, проходящих в рамках Недели высокой моды в Париже. Но певица приковала к себе внимание не только потому, что очень редко появляется на публике после смерти мужа, но и своей болезненной  худобой.

Н. Гасымова

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