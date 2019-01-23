23 января 2019

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Как узнать свой правильный вес? - Таблицы для женщин и мужчин

Многие люди стремятся похудеть, придерживаясь каких-то собственных и навязанных идеальных стандартов. Однако в погоне за параметрами фигуры топ модели или актрисы можно перестараться и навредить здоровью организма. Помните, что оптимальная масса тела человека рассчитывается всегда индивидуально. Поэтому важно знать правильный вес своего тела. 

Lady.Day.Az представляет таблицу соотношений: роста, веса, возраста и того, как эти параметры взаимодействуют с типом телосложения.

Перед тем, как рассказать о том, как рассчитать идеальный вес, отметим, что у каждого из нас существует индивидуальная генетически предопределенная величина оптимальной массы тела. Она зависит от врожденных особенностей, строения организма. Поэтому любой расчет нормы веса условен.

Узнать норму веса у мужчин и женщин можно с помощью следующих таблиц:

Помните, что не последнюю роль играет и наследственный фактор. Если на генетическом уровне заложена предрасположенность к полноте, избавиться от лишних килограмм будет намного сложнее.

Н. Гасымова

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