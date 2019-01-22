Секреты стройности Виктории Бекхэм - ФОТО

Немногие поклонники помнят, что Виктория Бекхэм не всегда была стройной: певица и дизайнер склонна к полноте и долгие годы держит себя в ежовых рукавицах, чтобы сохранять стройную фигуру. Недавно Виктория решила поделиться своими фитнес-привычками - и ее сила воли теперь впечатляет еще больше.

Супруга Дэвида Бекхэма призналась, что каждое утро встает около 5:30 - 6:00, чтобы успеть позаниматься спортом до пробуждения четверых своих детей. Многодетная звездная мама тренируется каждый день по два часа: Вики начинает с 45-минутной пробежки (она пробегает около 6,5 км), во время которой смотрит телевизионные передачи: "Это единственное время за день, которое я провожу за просмотром телевизора, - особенно люблю сериалы и документальные шоу - неудивительно, что я с нетерпением жду пробежки. Затем приходит черед занятий с тренером: мы выделяем по 30 минут на руки и на ноги, а завершаем тренировку планкой".

Н. Гасымова

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