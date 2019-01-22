22 января 2019

отправить статью
Секреты стройности Виктории Бекхэм <span class="color_red">- ФОТО</span>

Здоровье

10:54

  • 126
Секреты стройности Виктории Бекхэм - ФОТО
Цирк на подиуме - Все о показе кутюрной коллекции Dior <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:24

  • 114
Цирк на подиуме - Все о показе кутюрной коллекции Dior - ФОТО
Как разные знаки Зодиака реагируют на оскорбления?

Отношения

09:46

  • 177
Как разные знаки Зодиака реагируют на оскорбления?

22 января 2019 10:54

Секреты стройности Виктории Бекхэм - ФОТО

Немногие поклонники помнят, что Виктория Бекхэм не всегда была стройной: певица и дизайнер склонна к полноте и долгие годы держит себя в ежовых рукавицах, чтобы сохранять стройную фигуру. Недавно Виктория решила поделиться своими фитнес-привычками - и ее сила воли теперь впечатляет еще больше.

Супруга Дэвида Бекхэма призналась, что каждое утро встает около 5:30 - 6:00, чтобы успеть позаниматься спортом до пробуждения четверых своих детей. Многодетная звездная мама тренируется каждый день по два часа: Вики начинает с 45-минутной пробежки (она пробегает около 6,5 км), во время которой смотрит телевизионные передачи: "Это единственное время за день, которое я провожу за просмотром телевизора, - особенно люблю сериалы и документальные шоу - неудивительно, что я с нетерпением жду пробежки. Затем приходит черед занятий с тренером: мы выделяем по 30 минут на руки и на ноги, а завершаем тренировку планкой".

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 128

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

21 января 11:50

  • 716
Пример для подражания - Идеальный пресс и селфи без макияжа Дженнифер Лопес - ФОТО

Здоровье

21 января 00:35

  • 551
11 вещей, которые нужно сделать до 9 утра, чтобы день задался - ФОТО

Здоровье

17 января 13:10

  • 1 170
Как ухаживать за чувствительной кожей? – Рассказывает косметолог Айнура Гасанова - ФОТО