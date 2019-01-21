Пример для подражания - Идеальный пресс и селфи без макияжа Дженнифер Лопес - ФОТО

Если вам нужен мощный мотиватор, чтобы начать заниматься спортом и прийти в идеальную форму, то распечатайте на холодильник эти фотографии Дженнифер Лопес. Популярная исполнительница в белоснежных леггинсах со змеиным принтом, спортивном кроп-топе с длинным рукавом и в кроссовках Nike выходит из фитнес-центра после тренировки, демонстрируя образцовый пресс! Кажется, что по кубикам на животе певицы можно изучать анатомию. У вас еще не возникло желание встать с Джей Ло на соседнюю беговую дорожку?

И еще одно доказательство перфекционизма и естественной красоты 49-летней звезды - #nomakeup селфи, которое она опубликовала у себя в аккаунте днем ранее.

Н. Гасымова

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