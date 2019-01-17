Как ухаживать за чувствительной кожей? – Рассказывает косметолог Айнура Гасанова - ФОТО

Если при виде человека вы в первую очередь обращаете внимание на его кожу и с завистью думаете о том, что ему очень повезло, то эта статья для вас.

Обладателям чувствительной кожи в этом мире приходится не просто, так как она моментально реагирует на внешние воздействия. Яркое солнце, смена температуры, мороз, ветер, нанесения косметики, очистительных средств и т.д. - катализаторов проблем с чувствительной кожей очень много.

Как сообщила Lady.Day.Az врач-дерматокосметолог Айнура Гасанова, причинами чувствительной кожи могут быть недостаток питательных веществ, витаминов, неправильный уход, наследственная предрасположенность, а также кожные заболевания (экзема, нейродермит, купероз).

Чувствительная кожа отличается шелушением и покраснениями, а при жирной коже - появлением акне, прыщей и т.д.

"Уход за чувствительной кожей должен быть деликатным с использованием специально подобранной косметики (например, декоративная косметика должна быть без отдушек). Если у человека есть симптомы чувствительной кожи, то необходимо обратиться к врачу и пройти необходимый курс лечения. Так как, если вовремя не начать лечение, то могут появиться осложнения", - предупредила А. Гасанова.

Косметолог посоветовала в домашних условиях использовать масло миндаля, риса, косточек абрикоса. Она добавила, что масло жожоба также увлажняет и защищает кожу, способствует ее обновлению.

Айнура ханум подчеркнула, что чувствительной коже противопоказаны лосьоны и спиртовые настойки, а из профессиональных процедур подойдут биоревилитация, редермализация, питательная мезотерапия лица.

Н. Гасымова

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