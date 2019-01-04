10 самых разрушительных привычек нашего мозга

1. Привычка не завтракать.

Эта привычка напрямую связана со здоровьем. В частности, приводит к набору лишнего веса. Вполне возможно, отказ от утреннего приема пищи приводит к тому, что наш организм испытывает стресс от голодания, а это, в свою очередь, негативно сказывается на процессе метаболизма.

2. Привычка переедать.

Энергия, поступающая в наш организм с пищей, необходима для нормального развития и работы мышц, органов, тканей и клеток. Количество калорий, необходимых человеку в сутки, может отличаться в зависимости от возраста человека, его роста, пола, веса и физической активности в течение дня.

Нерастраченные калории запасаются организмом на будущее в виде жира. Это может привести к ожирению, повышению уровня холестерина, кровяного давления и риску сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Курение.

Курение стало одной из самых популярных вредных привычек. Это причина многих смертей, но ее вполне возможно устранить.

Курение увеличивает риск болезней дыхательной и сердечно-сосудистой систем, рака. Ученые утверждают, что в одной сигарете содержится более 4000 различных компонентов, большинство из которых токсичны. Некоторые являются канцерогенными, увеличивая риск онкологических заболеваний.

4. Потребление сахара и сахаросодержащих продуктов в большом количестве.

Сахар может не только привести к ожирению, но и негативно повлиять на состояние здоровья в целом.

Излишний сахар в вашем организме не обязательно тут же используется для выработки энергии. Он может быть переработан в триглицерид. Это особый вид жира, который откладывается в теле. Сладкие напитки (например, газировка) особо коварны. Ими невозможно напиться. С каждым глотком вам хочется все больше и больше.

Сахар, который вы потребляете с пищей, поступает в кровь. Чем больше сахаросодержащих продуктов вы потребляете, тем более нестабильным будет уровень сахара.

Потребление сахара в большом количестве может негативно сказаться на иммунной системе, соответственно, на способности организма бороться с различными вирусами и инфекциями.

5. Привычка дышать загрязненным воздухом.

Самый главный потребитель кислорода в организме - наш мозг. Вдыхая загрязненный воздух, мы лишаем его необходимого количества кислорода.

Выбирайтесь как можно чаще на природу, где можно дышать чистым воздухом.

6. Привычка недосыпать.

Вы удивитесь, но хроническое недосыпание действительно может чрезвычайно негативно сказаться на вашем здоровье, способности нормально функционировать и на вашем состоянии в целом.

В повседневной жизни мы часто испытываем стресс, что может привести к бессоннице. Некоторые люди жертвуют сном во имя работы или каких-то других повседневных обязанностей. Но стоит осознать, что недостаток сна приводит к тяжелым для организма последствиям, которые мы поначалу даже не осознаем.

В краткосрочной перспективе недостаток сна может привести к следующим последствиям:

Проблемы с концентрацией внимания. Неспособность нормально функционировать в течение дня.

Проблемы с памятью. Нарушение когнитивных процессов.

Проблемы в отношениях.

Низкое качество жизни.

7. Привычка накрываться одеялом с головой во время сна.

Негативное влияние этой привычки было доказано в одном исследовании. Исследователи пришли к выводу, что привычка спать с головой под одеялом повышает риск развития болезни Альцгеймера и различных видов деменции. Причиной всему является недостаток кислорода, поступающего в мозг во время сна.

8. Привычка заставлять мозг усиленно работать во время болезни.

Усердная работа или учеба во время болезни могут значительно снизить продуктивность мозга.

Наш мозг чрезвычайно остро реагирует на различные болезни или какой-либо другой урон организму на физическом уровне. Это может привести к плачевным последствиям, особенно, когда мы заставляем мозг работать на износ во время болезни.

9. Привычка не думать.

Думать и размышлять о чем-то - это отличный способ тренировать наш мозг. Если мы делаем это редко, наш мозг может начать деградировать.

10. Привычка постоянно молчать.

Общаясь и обсуждая наши чувства и эмоции, мы заставляем мозг думать, формулировать мысли и выражать их. Чем меньше вы общаетесь, тем больше "запираете" свои мысли внутри. Вы как бы сами сажаете себя в камеру пожизненного заключения.

Выражайте свои мысли и эмоции, когда это вам необходимо. Поверьте, это позитивно скажется на вашем здоровье в общем.

Х. Зейналова