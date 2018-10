Научная «теория 90 минут», которая помогает похудеть - ФОТО

Будем откровенны: универсальной диеты не существует. В расчет идут особенности каждого организма, индивидуальная скорость метаболизма, предпочтения в еде и, главное, персональный ритм жизни, который невозможно подогнать под большинство существующих шаблонов о правильном питании. Поэтому прописывать "почасовые методики" или агитировать, например, за фастинг (16-часовое голодание, которое в перспективе катастрофически замедляет метаболизм) - абсурдно. Игнорировать здоровье опасно. Но на профессиональном поле битвы с лишними килограммами время от времени возникают так называемые "щадящие методики" - их преимущество в том, что их очень удобно встроить в любой образ жизни и даже пищевые привычки, при этом действительно приятно скорректировать вес.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, в числе последних хитов - "теория 90 минут". На нее ссылается ряд крупных ученых: в том числе исследования 2018 года Руддик‐Коллинз и Морган (The Big Breakfast Study: Chrono‐nutrition influence on energy expenditure and bodyweight) и японское Шигенобу Шибата и Акико Фурутани (Chrono-nutrition and n-3 polyunsaturated fatty acid, Folia Pharmacologica Japonica). Прежде всего методика привлекательна тем, что подстраивается под любой график. Но в чем же конкретно принцип этих полутора часов заключается?

Все просто: попробуйте с завтрашнего дня завтракать на 90 минут позже, чем вы обычно это делаете, а ужинать - на 90 минут раньше. Вы удивитесь, насколько серьезно таким образом можно сбросить вес, улучшить качество сна и урегулировать уровень сахара в крови. Как показали 12-недельные тестирования, при таком методе подопытные пациенты теряли вес в два раза быстрее, чем во время традиционного голодания или серьезных диетических ограничений.

Важное уточнение! "Теория 90 минут" предполагает пирамидальный подход к рациону. Где "фундамент", широкую основу, составляет плотный завтрак, а маленькую "верхушку" - легкий ужин. Это поможет вам лучше спать, что, в свою очередь, ускорит метаболические и регенерирующие процессы.

