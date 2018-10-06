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50-летняя Джулия Робертс раскрыла главную причину феноменального похудения <span class="color_red">- ФОТО</span>

Здоровье

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50-летняя Джулия Робертс раскрыла главную причину феноменального похудения - ФОТО
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6 октября 2018 09:06

50-летняя Джулия Робертс раскрыла главную причину феноменального похудения - ФОТО

В 2017 году Джулия Робертс сильно поправилась. Ходили слухи, что актриса совсем забыла про фитнес и правильное питание из-за проблем в личной жизни, поэтому набрала 20 килограммов. Якобы знаменитость переживала не самые лучшие времена в отношениях с мужем, кинооператором Дэнни Модером. Судя по всему, супругам удалось преодолеть кризис: Джулия с энтузиазмом взялась за новые проекты, а еще она стала значительно стройнее.

  

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Woman.ru, результаты похудения кинозвезда продемонстрировала во время недавнего кинофестиваля в Торонто.

"Я так похудела, что теперь ношу брюки на пару размеров меньше! Честно говоря, я даже не стремилась к этому. Съемки нового проекта ''Возвращение домой'' оказались непростыми: я постоянно была на ногах, весь день бегала по лестничным проемам на высоких каблуках, носила огромные сумки. Эти активности заменили мне каридотренировки", - говорит Джулия Робертс.

Слова знаменитости подтвердил и режиссер сериала Сэм Эсмейл. По его словам, актриса совсем не жалела себя во время съемок.

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