Рецепт детокс-напитка от Меган Маркл - ФОТО

Стройной фигуре и сияющей коже Меган Маркл можно только позавидовать - в свои 37 герцогиня выглядит на несколько лет моложе. Секрет ее молодости - в ее рационе.

"Суть в том, чтобы соблюдать баланс и знать меру, - рассказывает Маркл. - По будням я стараюсь есть как можно больше овощей и фруктов, а на выходных расслабляюсь и могу позволить себе мороженое или пиццу".

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, Меган - известная сторонница правильного и здорового питания. Она старается готовить себе полезную еду и легкие перекусы.

Один из ее любимых рецептов - рецепт витаминного детокс-сока, который очень легко можете повторить и вы. Записывайте ингредиенты:

- яблоко (с семечками) - дополнительный источник клетчатки;

- шпинат - помогает защитить печень и участвует в формировании кожной ткани;

- кейл - отличный антиоксидант;

- имбирь - обладает противовоспалительными свойствами;

- лимон - обеспечивает детоксикацию.

Просто смешайте все ингредиенты в блендере или выжмите из них сок в соковыжималке.

Такой напиток поможет вам очистить свой организм от токсинов и получить дополнительную порцию витаминов.

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