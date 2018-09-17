Фото дня – Трансформация Мурада Арифа

Вчера популярный певец Мурад Ариф на своей странице в Instagram поделился своей старой фотографией и сделанным совсем недавно снимком, продемонстрировав свою трансформацию.

"Немного диеты, немного медитации и много-много мечтаний!!! Друзья, зашейте свои рты", - прокомментировал фото исполнитель.

Как сообщает Lady.Day.Az, данное фото вызвало большое внимание к себе. Подписчики в многочисленных комментариях выражали свой восторг подобными изменениями во внешности любимого исполнителя.

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