Вы когда-нибудь задавались вопросом: куда на самом деле исчезает жир из тела, когда мы берем себя в руки и решаем похудеть? Все эти "лишние сантиметры" на талии - что с ними происходит? Жир не превращается в мышцы - такой механизм эволюцией не предусмотрен. И нет, он не выходит с жидкостью - поэтому метод "хорошенько пропотеть" не такой эффективный как кажется. До недавнего времени врачи, тренеры, диетологи и всезнающие Инстаграм-блоггеры обходились довольно пространными формулировками. Мол, "жир превращается в энергию" или "высвобождается в виде тепла". Но что это значит?

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, исследование Школы биотехнологии и биомолекулярных наук университета Южного Уэльса, привело к сенсационным результатам: на самом деле жир... "выдыхается", как углекислый газ!

Все началось с личного опыта. В 2013 году ученый-физик Рубен Меерман похудел на 15 килограммов. "Тогда я впервые задумался: куда эти килограммы идут? И тот факт, что почти никто из врачей не мог обстоятельно ответить на этот вопрос, застал меня врасплох! Так, совместно профессором Эндрю Брауном я начал заниматься исследованиями и обнаружил удивительный результат". По мнению Меермана потеря 10 кг жира и соответствующие метаболические процессы высвобождают до 28 килограммов углекислого газа и 11 кг воды (которые выходят через пот, мочу или слезы преодоления).

Дальше больше - ученые поставили под сомнение идею глобального потепления. Согласно современной теории оно высвобождает древние атомы углерода, которые есть в окаменелых организмах и верчений мерзлоте. Но по британским данным - спровоцированы в том числе человеком, который выдыхает атомы углерода, запертые в растительной пище.

Н. Гасымова