Быть или не быть вегетарианцем? – Рассказывает диетолог Лейла Зульфугарлы

Мода на вегетарианство добралась и до Баку. Все большее число людей отказывается от мяса, но не потому что им жаль животных, а потому что считают отказ от мяса полезным.

Но полезно ли вегетарианство? Нужно ли отказываться от мяса?

На эти вопросы в беседе с Lady.Day.Az ответила автор первых в Азербайджане книг о здоровом питании, популярный диетолог-нутрициолог Лейла Зульфугарлы.

"Мясо в нашем рационе занимает основное место, потому что содержащийся в нем белок необходим организму. Но мясо бывает здоровым или не здоровым", - сказала диетолог и разобрала несколько разновидностей мяса.

Рыба

Рыбу стоит употреблять в среднем 4 раза в неделю. Рыбное блюдо способно восполнить норму белка в нашем организме на 80%. Лейла Зульфугарлы также отметила, что рыба богата йодом и из-за этого она для жителей Азербайджана вдвойне полезна.

Мясо птицы

Оно также богато белком. Мясо птицы человек должен есть 3 раза в неделю.

Говядина

Именно говядина насыщает наш организм железом. Поэтому есть "красное" мясо необходимо 1-2 раза в неделю. Диетолог добавила, что именно поэтому большинство вегетарианцев страдают от анемии (дефицит железа).

Ошибки в употреблении мяса

"Главное не то что мы едим, а как мы это едим. Чаще всего мы жарим мясо на большом количестве масла. Мясо обгорает и выделяет токсичные элементы, и тогда мы получаем не пользу, а вред от мяса.

Еще одна ошибка - использование бульона. Даже в нашей национальном блюде "бозбаш" мы кипятим мясо, а затем используем эту воду. Но было бы правильнее есть само мясо, не употребляя воду, в которой оно кипело, потому что в мясе остаются все самые полезные элементы, а в воду выходят токсины и экстрактивные элементы, ненужные масла", - утверждает диетолог.

Лейла ханум также назвала одной из ошибок - предпочтение баранины.

"Азербайджанцы очень любят готовить баранину, а ее ведь можно есть не чаще 3 раз в месяц. В этом вопросе мы ориентируемся на содержащиеся в мясе жиры. Свою норму ненасыщенных жиров мы получаем из растительных масел, рыбы, даже из мяса ягненка. Но баранина содержит насыщенные жиры, которые также необходимы нашему организму. У нас возникает потребность в здоровом холестерине и его мы можем получить из баранины. Главное не превышать дозу. Есть люди, которые несколько раз в неделю едят баранину. Когда здоровый холестерин превышает норму, превращается во вредный и в результате у нас повышается давление", - добавила Л. Зульфугарлы.

Заключение: Мясо богато полезными веществами и элементами, поэтому от него лучше не отказываться. И не забываем, что есть люди, которым без мяса вообще нельзя.

Франгиз Агаларова