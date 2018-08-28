Самые популярные виды фитнеса в Баку – Рассказывает фитнес-эксперт Теймур Агаев - ФОТО

Тренажерные залы в Баку с каждым днем становятся все популярнее - все занимаются фитнесом. Но почему-то не многие добиваются желаемых результатов. Заинтересовавшись данным вопросом, Lady.Day.Az обратилась к человеку, являющемуся законодателем моды на женский фитнес, диетологу и автору уникальной методики Теймуру Агаеву. Какие виды фитнеса популярны в столице Азербайджана и почему многие не достигают желаемого результата и перестают заниматься спортом, вы узнаете в нашем материале.

"Я очень хочу, чтобы люди выглядели так, как они того желают, хочу привнести культуру правильного питания, а также правильного занятия физической культурой и спортом в массы. Это моя текущая цель, - говорит Теймур Агаев. - Зал, это не просто место, куда пришли тягать железо по роликам из Youtube. Здоровое питание - это не то, что вам посоветовали знакомые. Нужно быть осведомленным, проинформированным о разных видах спорта, питании, знать свой организм".

По словам Теймура, какой вид фитнеса выберите вы, зависит от вашей конкретной задачи. И именно неосведомленность является главной проблемой тех, кто направляется в зал. Люди не всегда выбирают те направления, которые им нужны для достижения целей. Например, девушка, которая хочет сбросить лишний вес, начинает работать с грузом, и вместо того, чтобы сбросить вес, увеличивает его, или же получает травмы. Это, в свою очередь, отталкивает ее от занятий спортом. Если девушка хочет похудеть, то ей нужен определенный тип тренировок. Даже не все упражнения из классического фитнеса могут ей подойти.

Теймур Агаев также отмечает, что очень важным аспектом фитнеса является питание. Отсутствие правильного умения интегрировать питание с текущим режимом нагрузок и текущим направлением фитнеса, иногда приводит к отсутствию тех результатов, которые хотелось бы иметь. Правильно выбрав направление и питание, мы получим желаемый результат.

Бодибилдинг

"В Азербайджане это направление фитнеса очень популярно среди мужчин. Женщин, занимающихся бодибилдингом, практически нет", - говорит фитнес-тренер.

Занимаясь бодибилдингом, независимо от исходного физического состояния, человек получает большой прирост мышечной массы.

Классический фитнес

Им в основном занимаются женщины, которые хотят сбросить лишний вес или просто иметь подтянутую фигуру.

Кроссфит

"Эта разновидность фитнеса у нас, к сожалению, не обрела такой популярности. Но все же есть люди, которые им очень увлекаются", - сказад Т. Агаев.

Суть кроссфита заключается в постоянно изменяемых функциональных движениях, выполняемых с большой интенсивностью. Все тренировки базируются на "Тренировках дня" (Workout of the Day).

Главная цель кроссфита - развитие общей физической формы спортсмена, скорости его реакции, выносливости и готовности к любой нестандартной ситуации в жизни, требующей от него максимальной отдачи, в плане физических действий.

Метаболические тренировки

"Классический фитнес предлагает шаблонные методики, которые обычно списаны с профессиональных атлетов или фитнес-моделей, но подходят только им. О специализации и правильной ротации интенсивности нагрузок обычно не говорят. Моя же методика заимствует лучшие и наиболее подходящие упражнения из различных направлений фитнеса, подстраивая их в нужном сочетании под индивидуальные особенности каждого.

И мне очень приятно говорить о том, что моя методика в данный момент очень популярна в Баку", - заключил Теймур Агаев.

Франгиз Агаларова