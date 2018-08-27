Как обрести тело мечты? - Рассказывает Самира Мустафаева - ФОТО

Мастер спорта по художественной гимнастике, призёр чемпионата мира, владелица сети студий растяжки SM Stretching Самира Мустафаева знает как обрести тело мечты.

Как сообщает Lady.Day.Az, в беседе с Glamour.ru С. Мустафаева рассказала о новом направлении фитнеса - барре, который должна знать каждая.

"Барре-фитнес можно охарактеризовать как микс йоги, балета и пилатеса с небольшими весами. Его придумала балерина, которая после травмы была вынуждена отказаться от дела своей жизни, но хотела передать свои профессиональные навыки. Это направление представляет собой силовые тренировки с маленькими весами, направленные на все группы мышц. Прорабатывается и прокачивается каждая мышца, чего нельзя добиться, занимаясь на тренажерах. Вес подбирается индивидуально, чтобы не причинить вреда организму, так как большие веса часто плохо влияют на спину, колени и суставы.

Благодаря занятиям барре, мышцы удлиняются, становятся крепкими, а тело выглядит подтянутым и упругим. Ко всему прочему, вы приобретете роскошную осанку, выносливость и гибкость.

Барре пользуется популярностью у женщин самого разного возраста - ведь эти занятия помогают не только сбросить вес, но и просушиться. Хотя тренировку можно назвать статичной, калории сжигаются не хуже, чем при интенсивном кардио, потому что происходит глубокая внутренняя работа над увеличением мышечной плотности. А увеличивая плотность мышц, мы ускоряем обмен веществ в организме. В общем, это история и о похудении, и о тонусе мышц.

Вопреки представлениям большинства людей, барре не имеет прямого отношения ни к растяжке, ни к балету. Но в первой части тренировки мы вытягиваем тело и занимаемся, как балерины, а затем растягиваем его.

Заниматься барре достаточно два раза в неделю. Результаты зависят от индивидуальных особенностей человека и его подготовки. То же самое можно сказать и о том, как быстро можно сесть на шпагат. Здесь нет конкретных временных рамок.

Но зато уже после первого занятия тело будет вам благодарно: вы почувствуете прилив энергии, а ваши движения станут более грациозными. Как правило, тело начинает меняться после нескольких тренировок - оно подтянется, станет сильнее, а мышцы пресса укрепятся".