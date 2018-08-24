24 августа 2018

отправить статью
6 видов спорта для похудения в жару

Здоровье

16:01

  • 145
6 видов спорта для похудения в жару
5 эффективных способов носить модные брюки этим летом <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

15:12

  • 181
5 эффективных способов носить модные брюки этим летом - ФОТО
8 признаков, указывающих на необходимость разорвать отношения

Отношения

23 августа 12:05

  • 719
8 признаков, указывающих на необходимость разорвать отношения

24 августа 2018 16:01

6 видов спорта для похудения в жару

Летом так много вкусного, но фигуру тоже нужно поддерживать. Не каждый вид спорта подходит для жаркой погоды, но все равно выбор велик.

На летнее время лучше отказаться от силовых нагрузок и изматывающего кардио. Выбери более легкие нагрузки. Это лучше, чем отказаться от спорта совсем. 

Плавание

Прохладная вода - то, что нужно летом. Плаванием можно заниматься не только в бассейнах. Прелесть лета в том, что можно заниматься этим видом спорта абсолютно бесплатно, сходив на море.

Бадминтон

Легкая "пляжная" игра только кажется несерьезной нагрузкой. На самом деле за полчаса бадминтона можно сжечь до 200 калорий - ведь ты бегаешь и прыгаешь. Это отличное летнее кардио, которым с удовольствием займутся с тобой друзья или любимый человек. 

Бег

В полдень бегать жарко, но бегом обычно занимаются либо с утра, либо по вечерам, когда жара немного отступает. Отличный вариант, чтобы проснуться и зарядиться энергией на весь день вперед. Начни с полукилометра и нарасти дистанцию до двух. 

Велосипед

Самое время арендовать велосипед на все выходные и покататься. Велоспорт сжигает так много калорий, что в конце велопрогулки можно смело устраивать пикник. 

Йога

Не зря йогу так любят в жарких странах: она медленная, размеренная, регулирует температурный баланс тела и помогает перенести жару. А еще она успокаивает нервы и подтягивает фигуру. 

Стретчинг

Один из самых спокойных видов спорта, который сжигает немало калорий. Растягиваться лучше с тренером: это поможет избежать травм и быстрее придать мышцам эластичность. 

Не забывай пить много воды и заниматься в одежде из натуральных материалов!

edinstvennaya.ua


Просмотров: 146

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

20 августа 12:00

  • 930
Сесть на шпагат любой ценой - 8 мифов и фактов о растяжке - ФОТО

Здоровье

17 августа 12:00

  • 2 222
Что произойдет с телом, если перестать есть углеводы после 14:00 - ФОТО

Здоровье

10 августа 11:47

  • 621
Арбузная диета - Как потерять 3 килограмма за 2 дня