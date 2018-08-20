Сесть на шпагат любой ценой - 8 мифов и фактов о растяжке - ФОТО

Рассказываем в какое время лучше заниматься растяжкой, чем питаться во время тренировок и как избежать типичных ошибок.

НЕПРАВДА: нужно выбирать время тренировок по биоритмам

У каждого свои биологические часы, но телу нужно давать ощутить разницу. Вытаскивать себя из зоны комфорта хотя бы раз в месяц - и отправляться на тренировку с утра, или вечером, или даже в обеденный перерыв, это очень бодрит и просветляет мозг. Те, кто занимаются в обеденный перерыв, говорят, что у них заряда бодрости хватает до конца рабочего дня. Но помните, что последняя тренировка должна быть за 3 часа до сна.

НЕПРАВДА: после тренировки нельзя есть

Лучше не есть полтора часа до и, если ты худеешь, полтора часа после тренировки. Тогда организм возьмет всю необходимую энергию из жировой клетки. Если нет желания похудеть, тогда можно сразу после тренировки закрывать белково-углеводное окно. Все зависит от того, какие цели ты преследуешь.

Очень худым девушкам и мужчинам до тренировки лучше употреблять углеводы, так как они дают энергию, а после физической нагрузки - белки. А час-полтора можно просто пить, но не слишком много. Если сразу залить в себя литр волы, сердце почувствует дискомфорт. Во время тренировки можно пить воду лишь для того, чтобы сохранялся водный баланс и во рту не пересыхало.

ПРАВДА: растяжка продлевает молодость кожи

После 25 лет выработка коллагена практически прекращается. А при отсутствии физической нагрузки этот процесс может замедлиться и в более раннем возрасте. Тело очень быстро начинает меняться не в лучшую сторону. Поэтому коллаген надо либо принимать внутрь, либо колоть, либо заниматься спортом, потому что коллаген и эластин возобновляются во время тренировок. Каждая тренировка по растяжке делает тебя лучше.

ПРАВДА: чтобы мышцы не болели, нужно заниматься интенсивнее

Клин клином вышибают. Если через два дня после тренировки у тебя болят мышцы, нужно идти на следующую. Благодаря движению кровь, которая несет кислород, прильет к мышцам, и на следующий день ты почувствуешь себя намного лучше.

ПРАВДА: из-за физических нагрузок можно заболеть

Если долго не занимались спортом, то лучше начинать постепенно. Нельзя вгонять организм в стресс, потому что иммунная система может дать сбой, а в таком состоянии можно заболеть от простого сквозняка.

ПРАВДА: нельзя заниматься спортом каждый день

Бросаться в спорт как в омут с головой и начинать заниматься каждый день нельзя. Нужно давать телу восстановиться. Три тренировки в неделю для жителя большого города - норма. Не стоит забывать о том, что мы все ходим до работы, иногда даже бегаем, и умственная активность у нас всегда высокая. Очень важно давать мышцам восстановиться, чтобы формировался мышечный корсет. Он может развиваться не только до 16 лет, но и во взрослом возрасте. Можно повлиять на форму тела, растянуть связки, осанку поставить. Главное - не переусердствовать.

ПРАВДА: нужно качать мышцы всего тела

Фейсбилдингом я занялась не потому, что хотела избавиться от мимических морщин, а потому, что у меня была асимметрия в лице. Мне моя клиентка как-то сказала, что у меня много невыраженных эмоций, из-за этого спазмируются мышцы лица. Например, я сержусь на своего босса, но не могу к нему подойти и сказать, что он козел, - в результате у меня маска на лице. Но мы все должны контролировать свои эмоции. Я качала и растягивала мышцы лица - сейчас у меня появились скулы, лицо вытянулось. Мои клиенты заметили, что я изменилась, даже губы стали пухлее.

НЕПРАВДА: беременным лучше воздержаться от растяжки

Если ты занималась спортом до беременности, то во время беременности необходимо снизить нагрузку и исключить некоторые упражнения. Это высокая кардионагрузка, прыжки и любая тряска - женщине во время беременности это противопоказано. Особенно поберечь себя нужно в первые три месяца, когда идет закрепление плода.

С третьего месяца беременности начинает вырабатываться гормон, который позволяет нашим суставам быть более пластичными, размягчает связки. Из-за этого беременные очень хорошо тянутся. Я вела много клиентов, которые во время беременности садились на шпагат. Но без хорошей разминки это чревато травмами, поэтому всю нагрузку беременным очень важно давать после разогрева, и не рывками, а на расслаблении, на выдохе.

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