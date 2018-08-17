Что произойдет с телом, если перестать есть углеводы после 14:00 - ФОТО

Многие из нас знают, что нужно для того, чтобы скинуть пару килограммов: отказаться от мучного, сладкого, жареного и полюбить спортзал. Казалось бы, какие тут могут быть новшества. Однако дело не в них. Люди, изнуренные диетами и так и не полюбившие спорт, несмотря ни на что все еще хотят похудеть, но не понимают как. Мы решили разобраться, что произойдет с телом человека, отказавшегося пусть не от всех углеводов, а лишь от тех, что потребляются после 14:00.

1. ЧЕЛОВЕК ИЗБАВИТСЯ ОТ ПРЫЖКОВ САХАРА В КРОВИ

Прием углеводов повышает уровень сахара в крови. Это стимулирует выработку инсулина, который понижает уровень глюкозы. С небольшим количеством углеводов инсулин справляется, однако если ему предстоит "большая" работа, то избыток сахара он трансформирует в жир, который очень трудно переходит в энергию.

2. ПОХУДЕЕТ

Что очевидно. Из одной молекулы сахара в организме образуются две молекулы жира. Чем больше и чаще мы употребляем углеводы, особенно вечером, тем с большей вероятностью мы прибавляем в весе.

3. СНИЗИТ НАГРУЗКУ НА ПОДЖЕЛУДОЧНУЮ ЖЕЛЕЗУ

Повышенный уровень инсулина нарушает выработку очень важного для организма гормона роста - соматотропина.

Он помогает нам расти и развиваться с рождения. Пик его активности - ночное время. Поэтому углеводная нагрузка вечером сдерживает работу этого гормона и уменьшает положительное воздействие: снижение веса, укрепление мышечной и костной тканей, выработку сиртуинов - особых веществ, которые нейтрализуют гены старения, увеличивая продолжительность жизни.

4. СНИЗИТ БРОЖЕНИЕ В КИШЕЧНИКЕ, ПРОТЕКАЮЩЕЕ ВО СНЕ

Это уменьшит образование органических кислот и спиртов, оказывающих раздражающее действие на стенки кишечника и способствующих протеканию воспалительных процессов.

5. ПРОЩЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ДРУГИХ СОБЛАЗНОВ

Спустя примерно месяц такого питания легче происходит отказ от сладкого и других вредных привычек. В связи с тем, что психологически человеку, отказавшемуся от углеводов после 14 часов, захочется разнообразить свое питание, он будет прибегать к поиску новых интересных продуктов и рецептов.

elle.ru