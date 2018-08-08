Чакра сердца - Как понять, если с ней что-то не так? - ФОТО

Если вы когда-нибудь посещали занятия йогой, групповую медитацию или предавались рейки, ваш инструктор скорее всего говорил о чакрах. Само слово переводится с санскрита как "колесо/диск", но относится к духовным энергетическим центрам, расположенным в человеческом теле. Всего их семь. Они проходят через макушку и шейный отдел вдоль позвоночника.

Система чакр возникла в Индии между 1500 и 500 годами до нашей эры и подробно описана в ведах (древних писаниях индуизма). Каждой из семи чакр соответствует определенный орган, а от их состояния зависят все сферы нашей жизни. Внутри чакр расположена "прана" или Высшая целебная энергия. Когда они открыты и выровнены (благодаря, например, медитации), энергия постоянно и свободно циркулирует внутри нас.

Для начала поговорим об основе основ - чакре сердца. Коротко и ясно.

Где находится чакра сердца?

Чакра сердца - четвертая по счету от макушки - расположена (как не трудно догадаться) в центре грудной клетки. Если быть анатомически точными - в районе тимуса или вилочковой железы, которая играет жизненно важную роль в работе нашей эндокринной и лимфатической системы, легких и груди.

Как следует из названия чакры, она отвечает за любовь и прощение. Считается, что когда ваша сердечная чакра выровнена и сбалансирована, энергия любви и сострадания протекает по телу свободно - и на получение, и на отдачу. Другими словами - позитивные романтические вибрации становятся "заразительными".

Симптомы, что чакра сердца заблокирована

Главные симптомы закрытой чакры сердца - печаль, гнев, ревность, боязнь предательства, ненависть к себе или окружающим. Но чаще всего "блокировка" проявляется в виде обиды на что-то или кого-то. Когда человек долго пребывает в подобном состоянии, то превращается в своеобразного энергетического вампира, которого питают собственные негативные эмоции и чужая боль. Он фактически отрицает возможность любить.

Как наладить работу чакры сердца?

займитесь благотворительностью . Учитесь состраданию, помогайте тем, кто больше всего в этом нуждается. Это отличная "тренировка" безусловной любви;

. Учитесь состраданию, помогайте тем, кто больше всего в этом нуждается. Это отличная "тренировка" безусловной любви; медитируйте . Внутренняя дисциплина помогает установить более прочную связь с внутренним "я" и, как следствие, гармонизировать чакры;

. Внутренняя дисциплина помогает установить более прочную связь с внутренним "я" и, как следствие, гармонизировать чакры; используйте эфирные масла сандалового дерева и розы;

сандалового дерева и розы; слушайте звуки арфы и флейты;

звуки арфы и флейты; ешьте больше зеленых овощей и фруктов;

больше зеленых овощей и фруктов; чаще носите зеленый и розовый цвет. Или окружите себя вещами этих оттенков;

зеленый и розовый цвет. Или окружите себя вещами этих оттенков; расположите в области груди розовый кварц или авантюрин;

в области груди розовый кварц или авантюрин; избегайте саркастического тона в адрес окружающих;

саркастического тона в адрес окружающих; прощайте других и ни в коем случае не таите обиду долго.

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