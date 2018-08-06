Что добавить в воду, чтобы стать красивее - ФОТО

Даже если вы уже приучили себя к двум литрам воды каждый день и можете разнообразить обычную минералку лимоном и лаймом, у нас есть чем вас удивить. Рассказываем, как сделать из воды еще более полезный напиток, который бы решал определенные бьюти-проблемы. Никаких сложных рецептов - добавить нужно всего один ингредиент.

Соль против отеков

Мы привыкли считать, что от соленой воды только больше захочется пить - это так, но только не с гималайской солью. В отличие от обычной, она не задерживает воду в организме, а, наоборот, помогает ее усваивать и препятствует образованию отеков: вы скорее утолите жажду такой подсоленной водой, чем обычной с лимоном. Кроме того, она содержит полезные минералы и обладает антибактериальным действием - может помочь и при боли в горле. Разводить надо совсем немного - четверть чайной ложки соли на литр воды.

Корица против тяги к сладкому

Любимая пряность всех худеющих превращает воду в напиток, который нужно пить, когда возникает непреодолимая тяга к сладкому. Она передает жидкости свои лучшие свойства: улучшает метаболизм и снижает уровень глюкозы в крови, отчего у вас пропадает желание съесть что-то запретное. Положите в бутылку с водой 4−5 палочек корицы и оставьте на ночь - утром наслаждайтесь здоровым коктейлем с легким пряным ароматом.

Хлорофилл против акне

Мы уже рассказывали про пользу жидкого хлорофилла, который работает как естественный дезодорант, улучшает пищеварение и очищает организм. Но у воды с хлорофиллом есть и другие полезные бьюти-свойства - он сокращает количество бактерий Propionibacterium acnes, возбудителей акне, способствует быстрому заживлению ран и стимулирует выработку коллагена. Все это делает зеленую воду идеальным коктейлем для чистой и здоровой кожи. Покупайте жидкий хлорофилл и разбавляйте одну чайную ложку в стакане воды.

Куркума против морщин

Это известный антиоксидант и кладезь витамина С. Куркума предотвращает появление морщин и сохраняет свои свойства анти-эйдж даже в воде. Но пить воду с этой специей можно не только в целях профилактики: она также улучшает цвет лица и нормализует повышенный аппетит. Разбавлять ее советуют в теплой воде, а принимать - по утрам, курсами в 2−4 недели, делая перерывы в два месяца. Ориентируйтесь на свои ощущения, добавляя в стакан воды от четверти до половины чайной ложки.

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