4 составляющих идеальной тренировки

Экипировка

Ничто так не мотивирует, как новый красивый комплект спортивной одежды и кроссовок. Необходимо, чтобы ваша экипировка соответствовала тому виду спорта, который вы выбрали, ведь от этого зависят ваши успехи и, что более важно, ваше здоровье. Не стоит выполнять тяжелоатлетические упражнения в беговых кроссовках или бегать в одежде, которая будет сковывать движения. Для того чтобы избежать ошибок и обезопасить себя от травм, важно понимать, что, скажем, беговая обувь должна быть с хорошей амортизацией и фиксацией голеностопа, а одежда - максимально комфортной. Если у вас есть завал стопы (вальгус или варус), обязательно проконсультируйтесь со специалистами и обзаведитесь специальными ортопедическими стельками.

Что до функциональных тренировок, то здесь важно помнить: ваша обувь должна быть очень устойчивой и максимально фиксировать стопу в нужном положении. Выбирая легинсы или шорты, также учитывайте, что, если у вас варикоз или есть риск его возникновения, стоит обратить внимание на компрессионную одежду или гольфы. Они минимизируют риск и улучшат кровообращение во время тренировки.

Разминка и восстановление

Любая тренировка должна начинаться с разминки. Важно разбудить свой организм, согреть мышцы и плавно поднять пульс перед работой. Всего 7−10 минут будет достаточно. Для начала выполните несколько дыхательных упражнений, затем несколько мобилизационных. Двигайтесь в разных плоскостях, для того чтобы включить максимальное количество мышц в работу. В завершение - небольшой престретч.

После тренировки также уделите пару минут заминке и немного потяните мышцы или раскатайте их на специальном ролле (это поможет вам быстрее восстановиться).

План тренировки

Какими бы ни были ваши цели, в голове вы всегда должны держать четкий план тренировки. Про разминку и заминку мы уже поговорили. Что же касается основной части, то тут важно помнить, что хорошая тренировка длится от 45 до 60 минут. Подумайте, на что вы сделаете акцент, какие упражнения будете выполнять и с каким весом (если мы говорим про силовую тренировку). Фиксируйте свои показатели!

Техника

Одним из самых важных факторов идеальной тренировки является техника выполнения упражнений. Вы должны понимать, какие мышцы работают в том или ином упражнении. И я не устану говорить, что, если вы хоть в чем-то сомневаетесь, лучше всего обратиться к эксперту. Хороший тренер поможет за 5−10 занятий отработать базовые упражнения.

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