Николь Шерзингер резко поправилась - ФОТО

Еще недавно экс-вокалистка музыкального коллектива The Pussycat Dolls Николь Шерзингер восхищала фанатов точеной фигурой. Однако последние ее снимки разочаровали даже преданных поклонников: певица вряд ли влезет в любое из своих фирменных секси-платьев.

40-летняя певица и танцовщица Николь Шерзингер всегда славилась своими соблазнительными формами. Однако ее стройная фигура, выраженная талия, точеные ноги и подтянутые ягодицы - не подарок небес, а результат долгой и упорной работы над собой. За это Николь уважали и поклонники, и коллеги, не уставая осыпать комплиментами и восхищаться ее силой воли. Однако слабину может дать каждый. Похоже, это и произошло с певицей.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Woman.ru, на днях вездесущие папарацци застукали Николь в Сен-Тропе, где звезда отдыхала на яхте вместе со своим нынешним бойфрендом, болгарским теннисистом Григором Димитровым. Парень, между прочим, на 13 лет моложе нашей героини, а встречаются они уже третий год.

На снимках, попавших в Сеть стараниями папарацци, Шерзингер демонстрирует расплывшуюся фигуру, округлившийся живот и упитанные бока. Стоящий рядом Григор, кажется, совсем не возражает. Он смотрит на свою женщину влюбленными глазами и шутливо поливает ее водой.