Что надо знать о родинках? - ФОТО

На протяжении тысяч лет люди угадывали в родинках тайный смысл. В древних Китае и Греции гадалки предсказывали судьбу по пятнышкам на коже, в средневековой Англии и Франции родинки считались приметой ведьм, а в 17-м веке европейские дамы и завзятые франты украшали лицо, грудь и плечи "мушками" из тафты, считая это страшно привлекательным.

Сегодня наука изучила тему вдоль и поперек, выяснив особенности и причины появления родинок, а также эволюцию и потенциал родимых пятен. Мы расскажем о том, почему появляются родинки, что о них нужно знать и как держать под контролем.

1. ЧТО ТАКОЕ РОДИНКА?

В медицинской терминологии родинка или родимое пятно называется невус, и представляет собой небольшое пигментированное образование на коже. Они могут быть плоскими, объемными, коричневыми, черными, красными и даже синими. Цвет родинки зависит от ее природы - для невусов, возникающих в результате разрастаний сосудов, характерны оттенки красного, тогда как пигментная родинка окрашена в коричневый тон из-за скопления меланоцитов - клеток, переполненных кожным пигментом меланином.

2. ПОЧЕМУ ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ?

Родинки можно разделить на врожденные и приобретенные. Большинство из них возникают в первые 30 лет жизни, а те, что появляются позже, стоит наблюдать с особой тщательностью.

Основные причины родимых пятен можно свести к такому списку:

генетическая предрасположенность;

ультрафиолетовое излучение (от солнца или ламп в солярии);

гормональные всплески (например, при беременности);

вредные излучения, стресс, вирусы и травмы.

Как и в случае с веснушками (это тоже скопления меланоцитов, хотя и менее въедливых), родинки "любят" светлокожих людей, восприимчивых к ультрафиолетовому облучению. Также весомую роль играет наследственность, но веснушки способны бледнеть со сменой сезона и даже исчезать с возрастом, чего от родинок, мягко говоря, не дождешься.

3. СКОЛЬКО РОДИНОК БЫВАЕТ В НОРМЕ?

Нормы тут нет. Почти у каждого обитателя планеты старше 10 лет найдется от 10 до 40 родинок, которые могут быть как симпатичными, так и не очень - к примеру, слишком выпуклыми или поросшими волосками". Родинки могут появиться на любом месте тела, в том числе на слизистых оболочках (во рту, в носу и так далее), причем "внутренние" пятнышки чаще встречаются у женщин, чем у мужчин.

4. ОНИ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ?

У новорожденных родинки-точки встречаются редко или они настолько микроскопичны, что их не разглядеть. Со временем они становятся заметнее, подрастая вместе с обладателем. Бурное размножение родинок, подстегиваемое гормонами, случается в годы полового созревания, вдобавок имеющиеся мини-пятна могут увеличиваться и даже менять окраску.

Изменение гормонального фона из-за беременности или таблеток также может повлиять на внешний вид родимых пятен. Повышение уровня эстрогена в течение длительного периода времени может вызвать увеличение или потемнение родинок, поскольку эстроген стимулирует производство меланина. Но когда гормоны приходят в норму, невусы, как правило, возвращаются к привычному виду.

Кстати, исследования показывают, что синтетическая версия эстрогена, используемого в противозачаточных таблетках, имеет схожий эффект, что теоретически, в отдаленном будущем, дает надежду на пилюли для автозагара.

5. КАК СОЛНЦЕ ВЛИЯЕТ НА РОДИНКИ?

В целом, плохо. Солнца надо избегать. Воздействие ультрафиолетового света всегда увеличивает риск - появления новых пятнышек или перерождения имеющихся во что-то недоброе. Защита - лучшая стратегия: если солнце активно, ежедневно наносите на кожу солнцезащитный крем с SPF не менее 30.

Не обязательно валяться в шезлонге до солнечного ожога, чтобы увеличить риск развития проблемы. Пусть вы забыли как выглядит пляж и проводите лето в мегаполисе - ланч во дворе офиса в солнечный денек тоже не слишком хорошая идея, если у вас светлая кожа или много родинок. Держитесь подальше от полуденного зноя, обязательно используйте солнцезащитный крем, осваивайте широкополые шляпы и навсегда забудьте о соляриях.

6. КАКИЕ РОДИНКИ ОПАСНЫ?

"Хорошие" родинки - это четко очерченные пятнышки, плоские или слегка выступающие на коже и имеющие однородную структуру. Такие невусы безопасны и не требуют никаких вмешательств - и таких неизмеримо больше, чем проблемных. Но тем не менее, важно знать, что под действием ультрафиолетового излучения или регулярных травм (скажем, от натирания обувью или одеждой) родинка может переродиться в меланому - опасную злокачественную опухоль.

Наблюдайте за родинками, руководствуясь оценкой ABCD-признаков. Вот как расшифровывается эта аббревиатура:

A - asymmetry (родинка вдруг приобрела асимметричные очертания),

B - border (изменила границы, расплылась на коже),

С - color (цвет стал другим или родинка приобрела целый букет оттенков),

D - diameter (поменялась в размерах, скорее, увеличилась),

E - evolving (вообще заметно изменилась, например, в объеме).

Если вы заметите явные перемены в родимом пятне, подтвердите врачу динамику одного или всех симптомов из этого списка, он проведет полную диагностику, придет к заключению о степени опасности и, если нужно, даст направление на удаление родинки. Чтобы не циклиться на подозрениях, рекомендуем ежегодно проверять невусы у дерматолога и, кроме того, самостоятельно осматривать их каждый месяц.

7. УДАЛЯТЬ ИЛИ ГОРДИТЬСЯ?

Сбавим градус негатива: родинки - яркий признак нашей уникальности, особенно теперь, когда массовая культура медленно разворачивается от набивших оскомину стандартов красоты. По крайней мере, всякий раз, когда ретушеры затирают родинки на животе Джиджи Хадид, поклонники топ-модели устраивают настоящий твит-шторм в защиту их неприкасаемой красоты.

Вместе с тем, по обзорам мировой статистики косметической хирургии за прошлый год число запросов на удаление родинок увеличилось почти на 15%. Если вы решились избавиться от невуса без каких-либо специфических показаний, есть смысл подумать о последствиях. Вне зависимости от того, какой метод удаления выберет врач - лазер или хирургическое вмешательство - полученный шрам может в итоге раздражать вас больше, чем сама родинка.

elle.ru