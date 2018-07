Как прожить до 100 лет - ФОТО

Will you still need me, will you still feed me, when I'm 64 - если бы Джон Леннон и Пол Маккартни писали этот хит The Beatles сегодня, им бы точно пришлось прибавить несколько десятилетий к своему вопросу. Мы уже живем дольше, и это общеизвестный факт. Согласно статистике, в 1981 году 65-летние женщины рассчитывали дожить до 82 лет, к 2017 году в этом же возрасте дамы планируют прожить до 86,5. А к 2061 году все они смогут рассчитывать на 92 года (что касается мужчин, цифры, ожидаемо, чуть ниже - 78, 84 и 89 лет соответственно).

Долголетие превратилось в один из главных лозунгов велнес-индустрии, во имя него придумали и добавки, и упражнения (не только физические, но и умственные). И даже открыли тематические центры. Разговоры здесь, конечно, ведут не о том, как дожить до восьмидесяти, нынешняя цель человечества - жить целый век в ясном уме, подтянутом теле и не знать о болезнях.

Попробуйте пескетарианство

Доктор Вальтер Лонго, биохимик и директор калифорнийского Института долголетия, открыл свой центр, в котором он готов каждому помогать прожить дольше (в идеале - до 110 лет) и здоровее. Сейчас мы никого не удивим: питание - главная составляющая рецепта успеха. В своей недавно опубликованной книге Лонго отстаивает пескетарианство (отказ от мяса теплокровных животных, а также яиц и коровьего молока, с детства и до 65 лет). Есть и другие особенные требования к питанию, правда такие, соблюдать которые дома без проблем слишком сложно - попробовать и прийти к успеху лучше получится в специализированных клиниках.

Ешьте чаще, чем раз в 12 часов

Лонго придумал свою диету и разработал список продуктов, которые нацелены на то, чтобы вы получали мало калорий, но и не голодали при этом. Результаты диеты тщательно изучили и выяснили, что она тоже способствует борьбе с холестерином и триглицеридами, повышенным кровяным давлением, рядом сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических маркеров.

Когда и как мы едим, тоже имеет значение. "Есть нужно с интервалом не больше 12 часов между трапезами. Если вы боретесь с лишним весом, двух полноценных приемов пищи и одного перекуса будет достаточно. Это лучше, чем пять "подходов" (когда вы едите основательно трижды в сутки и еще дважды перекусываете) - и да, это противоречит тому, что мы привыкли сейчас слышать от всех подряд диетологов".

Замените жвачку на розмарин

Дэвид Спенсер-Персивал тоже решил заниматься питанием и придумал No.1 Rosemary Water - воду, насыщенную всем полезным, что есть в розмарине. Почему именно этот ингредиент? Спенсер-Персивал вдохновился отчетами о здоровье жителей прибрежного городка Аччароли, что в итальянской провинции Салерно: в нем примерно каждый десятый - долгожитель старше 100 лет. У аччарольцев отличные показатели по здоровью сердца, и мало кто из них страдает дегенеративными заболеваниями. Вот что объединяет жителей этого городка и отличает от всех остальных - они активно употребляют в пищу розмарин. И даже не как приправу к мясу и пасте (коими они тоже не пренебрегают) - они жуют веточки, как мы привыкли жевать жвачку. Спенсер-Персивал решил самостоятельно убедиться в волшебных свойствах растения, но не на себе. "Я занялся этим всем ради жены - она на 20 лет старше меня. У моей бабушки была болезнь Альцгеймера, не хочу, чтобы и жена страдала от нее". Очень романтично.

"Смысл в том, чтобы включить розмарин в свой пищевой рацион как можно раньше - это превентивная мера, а не лекарство". Проведенные в Нортумбрийском университете тесты указали, что No.1 Rosemary Water способствует насыщению крови кислородом.

Чистите зубы

Однако не забывайте и о здоровье зубов. Плохая гигиена полости рта и невнимательное отношение к зубному налету могут привести к пародонтиту, который, в свою очередь, грозит любыми нарушениями в работе всех внутренних органов. Доктор Марк Хьюз, основатель лондонской стоматологической клиники Harley Street Dental Studio, объясняет: "Пациенты, не страдающие диабетом, но имеющие заболевания пародонта, имеют большие риски развития диабета, а в перспективе - еще и риск сердечно-сосудистых заболеваний. И то, и другое, как известно, сокращает продолжительность жизни".

Освойте пранаяму

Разумеется, в вопросах долголетия дыхание тоже играет определяющую роль. Оно способствует движению тела, о важности умения управлять дыханием говорят и доктора Espace Henri Chenot в итальянском Мерано, и преподаватели йоги из студии Triyoga, куда ходит оттачивать асаны половина светского Лондона. "Важно ощущать спокойствие и здоровье в своем теле - это приносит пользу и мозгу, и сердцу, и всей нервной системе", - объясняет Надя Нарайн из Triyoga.

Резюмируя все вышесказанное, выходит, что долголетие - это более чем достижимая цель, не требующая сверхчеловеческих усилий. Другой вопрос, насколько мы сами готовы следовать даже таким несложным правилам. Кажется, цель стоит того, чтобы хотя бы попробовать.

vogue.ru