Оливковое масло как часть бьюти-рутины - Советуют звезды - ФОТО

Гвинет Пэлтроу

Пэлтроу - один из главных бьютиголиков Голливуда и об уходе за собой знает все. После долгого перелета она обязательно наносит на кожу микс питательных масел. "Сгодится какое угодно - но особенно я люблю оливковое!" - говорит актриса.

Лив Тайлер

А вот Лив наносит оливковое масло на губы. "Особенно здорово делать это на ночь! - советует актриса. - Уже утром без страха и упрека наношу любую матовую помаду".

Алессандра Амбросио

У Алессандры свой рецепт идеальной маски для волос: "Оливковое масло плюс лимонный сок. Наношу эту смесь минимум раз в неделю - и, знаете, действительно работает!"

bazaar.ru