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13 июля 2018 09:08

5 утренних привычек, которые не дают тебе похудеть - ФОТО

Ты хочешь сбросить вес, но лишние килограммы все никак не уходят? Возможно, дело в этих привычках.

Как мы знаем, человек "состоит" из привычек. Они и влияют на нашу личность, и на наше физическое состояние.

И некоторые из них могут не только подкосить наше здоровье, но и влиять на наш вес. Вот популярные привычки, которые могут мешать тебе похудеть.  

Много спишь

Да, много спать вредно. Правильный, полезный "сон красоты" - это 8 часов. Он может варьироваться между 6 - 8 часами, но никак не больше. Сон по 10 - 12 часов стимулирует появление лишнего веса. Ровным счетом, как и постоянный недосып.

Когда ты не досыпаешь, вырабатывается гормон кортизол, который вызывает чувство голода, а когда пересыпаешь, твой метаболизм замедляется и превращает тебя в "ленивую панду".  

Закрываешь окна  

Опускать жалюзи или шторы утром, чтобы солнце не било в глаза - плохая идея для той, кто хочет сбросить вес. Солнечный утренний свет влияет на наш циркадный ритм.  

По сути, 20 минут солнечного света утром помогут тебе зарядиться энергией и усилить твой обмен веществ.  

Не застилаешь кровать

Удивительно, но факт.

Социологи доказали, что люди, которые по утрам застилают постель, лучше просыпаются по утрам и поддерживают свое здоровье в форме. Здесь работает связь между процессом заправки кровати и дисциплиной.  

Завтрак  

Ты или мало ешь на завтрак, или вообще не ешь утром. Дело в том, что не получая калории утром, наш организм находится в стрессе и начинает вырабатывать кортизол, а значит, ты толстеешь.  

Неправильный завтрак  

Полезный и эффективный завтрак должен состоять, как минимум, из 200 калорий и содержать в себе львиную долю белков. Именно белки отвечают за похудение и работу организма. Поэтому, яичница тебе в помощь.  

Кроме того, не забывай про позитивное настроение, желание, занятия спортом и дисциплину. 

edinstvennaya.ua


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