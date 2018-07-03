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3 июля 2018 19:21

5 способов восстановить кожу после загара

ЕСЛИ ОЖОГ СЛУЧИЛСЯ:

  • Увлажняйте кожу

Если кожа покраснела или начала шелушиться, единственным верным выходом будет тщательное увлажнение. В составе крема не должно быть отдушек, нефти, лидокаина и бензокаина - эти ингредиенты могут усилить раздражение обожженной кожи. Также не используйте средства с отшелушивающими частицами в составе (нанесение скраба - одна из самых грубых ошибок) и кислотами.

  • Не носите тесную одежду

В первые часы после ожога кожа должна дышать. Организм остро реагирует на ожог, увеличивая приток крови к месту поражения - и узкая одежда только усугубит ситуацию. Поэтому забудьте про джинсы и платья-футляры: вместо них надевайте просторные вещи из натуральных тканей.

  • Примите прохладную ванну

Полежите в прохладной ванне несколько минут. Чтобы усилить эффект, добавьте в воду масло лаванды - оно успокоит кожу. После нанесите гель с экстрактом алоэ - он охладит и увлажнит кожу.

  • Не допускайте обезвоживания

После ожога обязательно пейте много чистой воды. Откажитесь от алкогольных и сладких газированных напитков.

КАК ЗАЩИТИТЬ КОЖУ ОТ ОЖОГА:

  • Используйте солнцезащиту

Не пренебрегайте солнцезащитными средствами - вы загорите даже с кремом с SPF 50 и убережете себя от ожогов и покраснений. Наносите крем не на пляже, а перед выходом на улицу и обновляйте его каждые 3 часа или сразу после выхода из воды. Не забывайте, что защищать нужно не только кожу тела и лица, но и головы - используйте для этого специальные средства.

elle.ru


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