Как стресс в действительности влияет на кожу? - ФОТО

Предупреждаем сразу! Скорее всего, эта статья заставит вас немного понервничать, но станет отличной профилактикой в разгар рабочей недели. К тому же, в этом материале есть и отличные новости для вашей кожи.

Любой, у кого неделя выдалась тяжелой, знает, как это отражается на внешнем виде: опухшие глаза, темные круги, внезапное появление "заломов" и складок на лице... Дерматолог и психиатр, доктор медицинских наук Эми Векслер называет это явление "стрессовым старением". Ежедневное нервное напряжение - чересчур требовательная работа, недостаток сна и нездоровый образ жизни - по научным наблюдениям Векслер, могут проявляться в виде пигментных пятен, прыщей и морщин, которые мгновенно "старят" кожу на 3-6 лет!

Все дело в том, что стресс замедляет процесс пищеварения. Это, в свою очередь, влияет на поведение бактерий, которые могут поставить под угрозу целостность микрофлоры кишечника. Первое доказательство таких сбоев - "вспышки" акне, причем по всему телу. Кроме того, на преждевременное старение сильно влияет гормон стресса кортизол, который разрушает коллаген.

А теперь к хорошим новостям: большую часть этого ущерба можно нейтрализовать. И прежде всего, с помощью грамотной релаксации: остановите психологический стресс - прервете цепочку воспалений и морщин. Например, скачав приложение для медитации, которое научит правильно и глубоко дышать всего три (!) минуты в день - но при этом почувствуете колоссальную разницу в состоянии вашей кожи.

Еще одна ключевая профилактика - регулярные физические нагрузки. В том числе секс! И фитнес, и страстные любовные ласки увеличивают уровень бета-эндорфинов, которые борются с последствиями кортизола. Даже если вы не чувствуете, что стрессуете, и стараетесь соблюдать спокойствие, кожа может ощущать еще и губительное влияние экологических факторов. Загрязняющие воздух частицы вызывают образование свободных радикалов, которые повреждают ДНК, приводя к ускорению старения. А такие раздражители как пылевые клещи и аллергены активируют ферменты, расщепляющие коллаген. Что делать? В составе beauty-продуктов ищите защитные керамиды, противовоспалительные компоненты (например, роза) и антиоксиданты (витамин С и зеленый чай). Актуальны будут и пробиотики, которые снимают чувство тревожности и посылают коже успокаивающие сигналы.

elle.ru