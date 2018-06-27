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5 мифов о ЗОЖ, в которые все верят, а зря - ФОТО

Многие ведь до сих пор верят, что эти вещи являются маст хэв для всех, кто придерживается ЗОЖ.

Пить воду

Нужно выпивать 2 литра воды в день. Это не более чем миф или даже маркетинговый ход производителей бутилированной воды.

В течение дня нужно пить столько, сколько хочет твой организм - он лучший подсказчик. Ведь по большому счету количество жидкости, которое необходимо в течение дня, зависит от многих факторов: возраста, пола, веса, физических нагрузок, погоды.

Ориентировочные цифры, которые озвучивает Институт медицины США, мужчинам в день необходимо выпивать 3,7 литра жидкости, а женщины - около 2,7 литра. Эта цифра касается не только воды, но и любых напитков. Даже жидкости, которая содержится в овощах и фруктах.

Опасная микроволновка  

Еда из микроволновки вредная - еще одно распространенное мнение. На самом деле давно доказано, что никакого вреда и облучения продукты от микроволновки не получают.

Вредность еды зависит от самих продуктов, а не от того, где они приготовлены. Кроме того, диетическую пищу лучше готовить именно в микроволновке, потому что тогда ты меньше используешь жиров для ее приготовления.

Чистка

То, что организму регулярно необходима чистка - еще одно заблуждение сторонников ЗОЖ.

Нет никаких научных доказательств того, что различного рода способы чистки организма, в том числе голодания, диеты - необходимы и полезны всем, кто ведет здоровый образ жизни. А вот вред желудочно-кишечному тракту частая чистка может нанести.  

Эргономичный стул

Эргономическая мебель - еще один ловкий маркетинговый ход. На самом деле боли в спине могут быть связаны как раз с тем, что рабочий стул был подобран неправильно. И не имеет значение, эргономичный он или самый обыкновенный.

Ранний подъем 

В выходные нужно просыпаться пораньше, чтобы чувствовать себя здоровее и бодрее - еще одно распространенное правило ЗОЖ. И это очередной миф. Исследователи лаборатории сна Чикагского университета выяснили, что продолжительный сон снижает риск из-за недосыпов заработать различные проблемы со здоровьем.

edinstvennaya.ua


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