Yogastrology - Позы йоги по знакам Зодиака - ФОТО

"Астрологическая йога" базируется на тех частях тела, которые наиболее уязвимы и вместе с тем сакральны для каждого знака зодиака (например, колени - для Козерога, сердце - для Раков и т.д.). И правильно подобранные асаны помогают эти энергетические центры укрепить. Создатель необычной практики Диана Гиллиам провела десять лет в ашраме и имеет колоссальный опыт преподавания хатха-йоги, которая заведомо поощряет синхронизацию тела с небесными циклами. Какие позы гуру рекомендует для каждого знака?

ОВЕН - "ВОИН"

Жизнью людей, родившихся под этим знаком, управляет Марс - самая воинствующая из планет. Неудивительно, что асана Вирабхадрасана идеально подходит им по темпераменту.

Техника выполнения: займите исходное положение; расправьте спину, на выдохе расставьте ноги на 120-130 см; руки в стороны. Поверните левую стопу на 45 градусов вправо, а правую - на 90. Голову, вместе со всем корпусом разверните вправо. Руки плавно поднимите в стороны, оставив их на уровне плеч ладонями вниз. Шею держим прямо, макушка и позвоночник тянутся вверх.

ТЕЛЕЦ - "МОСТ"

Ключевая область тела Тельца - это шея. И асана Бандхасана поможет ее укрепить. Кроме того, она помогает освободить стресс верхней части туловища (голова, плечи) и добавить телу энергии.

Техника выполнения: ложитесь на спину, поставьте стопы поближе к ягодицам на ширине бедер, колени направлены в потолок. На вдохе осторожно поднимите таз вверх, напрягите бедра. Перенесите свой вес еще немного больше на стопы, плотнее прижимая их к полу. Держите вытянутые руки на полу под телом. Шея расслаблена (как вариант, поддержите ее, прижимая подбородок к груди). Задержитесь в этом положении на 30-60 секунд. На выдохе медленно опуститесь на пол.

БЛИЗНЕЦЫ - "СОБАКА МОРДОЙ ВНИЗ"

Базовая Адхо Мукха Шванасана отлично укрепляет плечи и нервную систему - слабые места летающих в облаках Близнецов. Пора направить энергию в нужное русло и наладить внутренний диалог.

Техника выполнения: опуститесь на четвереньки и выпрямите руки. Оторвите колени от пола при выдохе и медленно вытяните спину (спина и руки должны сформировать прямую линию). Выпрямите ноги и вытяните их. Голова при этом должна свободно свисать между плеч. Руки немного расставьте в стороны, а ноги соберите вместе.

РАК - "КОБРА"

Самый "сердечный" знак зодиака во всех смыслах слова. Срочно укрепляйте грудную клетку - это ваш главный энергетический канал.

Техника выполнения: ложитесь на пол лицом вниз. Вытяните ноги, держа стопы вместе (колени напряжены, пальцы ног вытянуты.) Выдохните, твердо прижмите ладони к полу и подтяните туловище вверх. Вдохните, продолжая поднимать тело до тех пор, пока только лобок будет касаться пола. Вес при этом приходится на ноги и ладони. Ягодицы и бедра напряжены. Сохраняйте асану около 20 секунд, дышите ровно.

ЛЕВ - "ЛЕВ"

Ваша энергетическая зона - челюсти. Помните про дикий животный рык "царя зверей"? Гиллиам утверждает, что практикует "молчаливую" Симхасану даже в общественных местах - окружающие принимают это за зевок.

Техника выполнения: примите расслабленную позу полулотоса. Резко опустите ладони на колени и раскройте пальцы. После этого сделайте глубокий вдох и с силой потяните язык вниз на выдохе, создавая напряжение в области горла, которое способствует усиленному кровоснабжению этой зоны. Подбородок на задержке нужно прижимать к груди. Взгляд при вытянутом языке направлен исподлобья, а плечи отведены назад. Для усиления эффекта имитируйте рычание льва.

ДЕВА - "ЛОДКА"

Жесткую самодисциплину, которая свойственна Девам, направьте в нужное энергетическое русло - Навасану. Заодно укрепите брюшной пресс и нормализуете работу кишечника (ваше слабое место). Хорошо вашему животу - хорошо и вам.

Техника выполнения: сядьте на пол, согнув ноги в коленях. Наклоните спину назад примерно на 60 градусов. Поднимите ноги и держите их также под углом в 50-60 градусов - в идеале пятки должны быть на одной линии с глазами. Вытяните руки вперед, ладонями внутрь, параллельно полу. Спина должна быть прямой, шея продолжает линию позвоночника. Новичкам можно удерживать полную позу лодки по 30 секунд, постепенно добавляя время. Как только почувствуете вибрацию мышц в теле, заканчивайте упражнение - на выдохе, плавно опустив согнутые ноги на пол.

ВЕСЫ - "КОРОЛЬ ТАНЦОРОВ"

Создает прекрасную поддержку для стратегически важной для вас нижней части спины. Асана Натараджасана поможет успокоить нервную систему, натренировать вестибулярный аппарат и даже нормализовать гормональный баланс. Сфокусируйтесь, пойте мантры и медитируйте "на красоту".

Техника выполнения: возьмите ногу в руку и подтяните за своей спиной наверх, прогибая поясницу. Сконцентрируйтесь на открытых бедрах и неподвижном предмете перед вами - это поможет сохранить баланс. Задержитесь в этой позе на 5-10 вдохов.

СКОРПИОН - "ВЕРБЛЮД"

Правильное дыхание, крепкая грудная клетка и здоровые легкие - прямой источник благодатной энергии для Скорпионов. Научитесь базовой Уштрасане - научитесь правильно расслабляться.

Техника выполнения: опуститесь на колени, соединив стопы и колени. Бедра и туловище вертикальны, подъемы стоп на полу - пальцами назад. Положите руки на бедра большими пальцами к позвоночнику, вытягивайте туловище, раскрывая грудную клетку. Втяните копчик и удлините переднюю поверхность ног. Сожмите лопатки и отведите плечи назад. Теперь выгибайте спину и направьте мышцы живота к позвоночнику. Постепенно вытягивайте руки назад, медленно прогибайтесь и коснитесь руками пяток. Прогибайте спину как можно сильнее, бедра при этом должны оставаться вертикальными, а ягодицы - расслабленными. Запрокиньте голову назад, не напрягая шеи. Взгляд - на кончик носа.

СТРЕЛЕЦ - "СЧАСТЛИВЫЙ РЕБЕНОК"

Юпитер настаивает: Стрельцы, следите за бедрами и ногами и будет вам счастье. Слушаем и повинуемся! Ананда в действии.

Техника выполнения: ложитесь на спину, не отрывайте поясницу от поверхности. Колени подтяните к груди, ноги согните в коленях. Прямые руки обхватывают стопы и тянут их к корпусу. Растяжение мышц должно происходить на выдохе.

КОЗЕРОГ - "ВОРОТА"

Главному земному знаку, который твердо стоит на ногах, нужно срочно укреплять структуру скелета, особое внимание уделите коленям.

Техника выполнения: встаньте на колени. Вытяните левую ногу в сторону так, чтобы левая пятка находилась на одной линии с правым коленом. На вдохе поднимите правую руку над головой. Втягиваем копчик, вытягиваем позвоночник. Направьте правую сторону таза вперед и расположите тазобедренный сустав точно над коленом. На выдохе прогните внутрь левый бок в области талии и вытяните левую руку вдоль левой ноги ладонью вверх. Не наклоняйтесь вперед! Растяните всю правую поверхность тела от колена до кончиков пальцев и протяните правую руку над головой к левой ноге. Поверните голову вверх, глядя из-под правой руки. Удерживаем позу в течение нескольких секунд.

ВОДОЛЕЙ - "ОРЕЛ"

Вся энергия Володеев сосредоточена вокруг их икр и лодыжек, и эта поза поможет направить движение на оздоровление в правильное русло. Помимо всего прочего, Гиллиам настоятельно рекомендует представителям этого знака попробовать горячую бикрам-йогу.

Техника выполнения: в базовом варианте - сядьте на пятки, колени вместе, спину держите прямо. Вытяните руки вперед, разворачиваем ладонью вверх левую руку, а правым локтем опускаемся на сгиб левого локтя. Перекрещиваем руки и стараемся соединить ладони вместе либо закрепить на запястье. Не разрывая конструкции рук, начинаем плавно подниматься, выпрямляя корпус вместе с руками. Лопатки при этом разворачиваются наружу и вытягивают вашу грудную клетку.

РЫБЫ - "РЫБЫ"

Дышите, Рыбы, дышите! Будто обнаружили внутри "мнимые жабры". Что бы вы ни делали, почувствуйте приток энергии и блаженства. Другой важный момент - ноги. Ищите надежную опору в асанах и у себя в душе.

Техника выполнения: примите позу лотоса, медленно, не торопясь, отклонитесь назад, помогая себе руками. Разрешается слегка приподнять колени; когда вы отклонитесь назад, колени вновь прижмите к полу. Ваша цель - поставить макушку на пол как можно дальше. Когда это произойдет, возьмитесь руками за стопы или за большие пальцы ног и прогните спину, насколько это возможно. Таким образом, ваш взгляд будет направлен назад, руки держат стопы, а спина выгнута (грудная клетка раскрыта навстречу потолку). Задержитесь в этом положении от 30 сек. до 1 минуты (с практикой задержку можно увеличить до 3-х минут). Когда вы наклоняетесь назад, начинайте вдыхать, но при постановке головы на пол выдыхайте, затем на прогибе спины (когда вы уже ухватились за стопы) снова вдыхайте. В самой позе дышите нормально.

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