Почему нельзя сидеть нога на ногу и еще 4 очень ценных совета от остеопата

В вихре дедлайнов и стрессов мы редко концентрируемся на том, в каком положении сидим, как разговариваем, спим или, наконец, дышим. Мы делимся пятью очень важными правилами, которым под силу помочь нам сохранить здоровье и заодно стать более продуктивными (а значит, и успешными).

В стрессовых ситуациях следите за дыханием. При желании дать агрессивный отпор на навязывание чужих правил мы или рефлекторно задерживаем дыхание, или начинаем быстро дышать грудью, пытаясь унять волнение. Такие дыхательные реакции усиливают эмоциональное волнение, уводят от рациональных решений. А постоянное рефлекторное напряжение грудобрюшной диафрагмы (большой мышцы, отделяющей легкие и сердце от желудочно-кишечного тракта) приводит к кардионеврозам и проблемам с пищеварением. Так что при стрессах обязательно дышите животом!

Второй важный момент - напряжение мышц рта. В современной стоматологии все более насущной проблемой становится бруксизм, то есть непроизвольное сжатие зубов. Понаблюдайте за собой по утрам: вы просыпаетесь со сжатыми зубами или ваш рот приоткрыт? Как вы ведете машину, общаетесь при стрессе? Напряжение мышц рта как признак гиперконтроля ситуаций, попытки совладать с чувствами может приводить как к импульсивным решениям, так и к головным болям, патологической стираемости зубов и болям в шее.

Сидя за компьютером, расслабьте шею и грудной отдел. Для многих из нас характерная поза - напряженный взгляд и собранные в комок плечи. Обязательно вставайте каждые 40−50 минут, потягивайтесь, делайте расслабляющую гимнастику для глаз.

Избегайте позы "сидя нога на ногу". Практически у каждого человека таз несколько асимметричен, скручен. Это связано с тем, что правши делают более длинный шаг правой ногой, а левши - наоборот. И если вы будете внимательны к себе и окружающим, то обнаружите, что поза деловой собранности у правшей - "правая нога закинута на левую". А поза, демонстрирующая "расслабление", - "левая нога закинута на правую". На самом деле, сидя нога на ногу, расслабиться сложно, так как скрещенные ноги приводят к напряжению тазовых мышц, нарушению оттока венозной крови от внутренних органов, блоку нервных окончаний и усугубляют асимметрию тела.

Очень внимательно относитесь к весу своей сумки. Учтите: ношение в одной руке или на одном плече веса более 2 кг нарушает осанку и приводит к неравномерным зажимам и напряжениям.

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