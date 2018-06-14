Как спастись от сидячего образа жизни? - 2 простых совета

Современный человек проводит больше времени сидя, чем его предки когда-либо! И это действительно опасно для здоровья: ослабление мышц, диабет, рак толстой кишки и другие #ужасыипохондрика - становятся реальностью на офисном стуле. Предлагаем два простых лайфхака.

ставьте себе "напоминалки" на телефон. Как минимум, каждые 90 минут вставать и совершать "экспресс-прогулки": подняться на пару этажей по лестнице, выйти на улицу на 15 минут с коллегой или даже просто прогуляться до принтера (а около него - сделать по 20 махов ногами).

замените стул на фитбол. Он автоматически исключает последствия сидячего образа жизни, не вызывает застоя крови в тазовой области у женщин и становится отличной профилактикой целлюлита.

elle.ru