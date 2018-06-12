12 июня 2018

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ORIFLAME ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ «Настоящее лето» <span class="color_red"> - ФОТО</span>

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ORIFLAME ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ «Настоящее лето» - ФОТО
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12 июня 2018 18:25

ORIFLAME ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ «Настоящее лето» - ФОТО

29 мая шведский бренд Орифлейм организовала пресс-коференцию, где объявила о новом проекте "Настоящее лето". Компания Oriflame заявляет: "Этим летом мы будем говорить о том, как здоровое питание, спорт и уход за кожей,  а еще добрые дела помогают создать основу подлинной красоты, которая останется с  на долгие годы".

Программа состоит из 3 шагов, которые следуют друг за другом.

1 шаг программы - здоровый образ жизни​ с Александром Бельковичем шеф-поваром, ресторатором,  телеведущим​ и запускается с 28 мая. Он знает все о суперфудах и поможет составить простое и полезное  меню на каждый день.​

2 шаг будет - настоящая красота​ с Соней Солдатовой  фитнес-блогером,  автором фитнес-программ​ с 18 июня. Соня  расскажет о том, как получать удовольствие от  физической активности и превратить этот процесс  в свою любимую привычку.​

3 шаг - прекрасные перемены​ с Ириной Горбачевой  актрисой, инстаграм-блогером​ с 16 июля. Популярная актриса Ирина Горбачева поможет героиням нашего видео-проекта сделать первые маленькие шаги на пути к прекрасным переменам.

На мероприятии был представлен видеоролик кампании, где снялись инстаграм-блогеры Нигяр и Бану Мурадовы, диетолог Лейла Зулфугарлы, известная телеведущая Афаг Гянджали и фитнес-трейнер Джейхун Валиев.

Этим летом вас ждут 4 шага навстречу подлинной красоте вместе с Орифлейм!

1. Узнайте, насколько  вы настоящии: пройдите тест на сайте​ oriflamesummer.com и узнайте,​ насколько ваш образ жизни  помогает раскрыться вашей  подлинной красоте.

2. Вдохновляйтесь: смотрите онлайн-шоу "настоящее  лето"! Наши эксперты помогут двум  обычным девушкам приобрести  полезные привычки и прожить это  лето по-настоящему.​

3. ​Наслаждайтесь: проживите это лето ярко и с пользой! делитесь впечатлениями с хештегом​ #seninheqiqiyayin

4. Ловите момент: в наших каталогах вас ждут​ #istiyay и #qiymetlerdeinqilab. Мы  снизили цены на ваши любимые  продукты на 20%, чтобы все могли  наслаждаться настоящим летом  вместе с нами!​


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