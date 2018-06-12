ORIFLAME ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ «Настоящее лето» - ФОТО

29 мая шведский бренд Орифлейм организовала пресс-коференцию, где объявила о новом проекте "Настоящее лето". Компания Oriflame заявляет: "Этим летом мы будем говорить о том, как здоровое питание, спорт и уход за кожей, а еще добрые дела помогают создать основу подлинной красоты, которая останется с на долгие годы".

Программа состоит из 3 шагов, которые следуют друг за другом.

1 шаг программы - здоровый образ жизни​ с Александром Бельковичем шеф-поваром, ресторатором, телеведущим​ и запускается с 28 мая. Он знает все о суперфудах и поможет составить простое и полезное меню на каждый день.​

2 шаг будет - настоящая красота​ с Соней Солдатовой фитнес-блогером, автором фитнес-программ​ с 18 июня. Соня расскажет о том, как получать удовольствие от физической активности и превратить этот процесс в свою любимую привычку.​

3 шаг - прекрасные перемены​ с Ириной Горбачевой актрисой, инстаграм-блогером​ с 16 июля. Популярная актриса Ирина Горбачева поможет героиням нашего видео-проекта сделать первые маленькие шаги на пути к прекрасным переменам.

На мероприятии был представлен видеоролик кампании, где снялись инстаграм-блогеры Нигяр и Бану Мурадовы, диетолог Лейла Зулфугарлы, известная телеведущая Афаг Гянджали и фитнес-трейнер Джейхун Валиев.

Этим летом вас ждут 4 шага навстречу подлинной красоте вместе с Орифлейм!

1. Узнайте, насколько вы настоящии: пройдите тест на сайте​ oriflamesummer.com и узнайте,​ насколько ваш образ жизни помогает раскрыться вашей подлинной красоте.

2. Вдохновляйтесь: смотрите онлайн-шоу "настоящее лето"! Наши эксперты помогут двум обычным девушкам приобрести полезные привычки и прожить это лето по-настоящему.​

3. ​Наслаждайтесь: проживите это лето ярко и с пользой! делитесь впечатлениями с хештегом​ #seninheqiqiyayin

4. Ловите момент: в наших каталогах вас ждут​ #istiyay и #qiymetlerdeinqilab. Мы снизили цены на ваши любимые продукты на 20%, чтобы все могли наслаждаться настоящим летом вместе с нами!​