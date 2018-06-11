Как сделать живот плоским за 2 недели до пляжа? - ФОТО

Перед пляжным отпуском каждая девушка хочет, чтобы ее тело выглядело идеально и новый купальник подчеркивал подтянутую форму. Для того, чтобы живот стал плоским, диетологи и фитнес-эксперты рекомендуют определенный рацион и физические нагрузки, которые в течении 2 недель могут заметно уменьшить талию. Мы собрали лучшие советы, следуя которым за 14 дней можно реально достигнуть результат.

Питание

Австралийский диетолог Мелани МакГрайс рекомендует исключить из своего рациона продукты, которые вызывают вздутие, а следовательно мешают потере лишней жидкости. В течении 2-х недель необходимо забыть про: газированные напитки, бобовые, маринованные продукты, картофель, мучные изделия, цветную капусту, лук, брокколи и цитрусовые. Каждое утро следует выпивать 1 литр жидкости, но ни один прием пищи нельзя запивать сразу. Эксперты уверяют, что еда будет перевариваться значительно быстрее, не вызывая отечность. Основу диеты для плоского живота должны составить овощи, богатые клетчаткой, белок и некоторые виды фруктов.

Примерное меню на один день:

Завтрак: 100 грамм творога, яблоко (через полчаса зеленый чай без сахара)

Перекус: 300 мл кефира

Обед: 150 грамм курицы на гриле, овощной салат (огурцы, помидоры, болгарский перец)

Перекус: 1 вареной яйцо и 100 грамм тушеных кабачков

Ужин: 300 мл кефира

В течении 14 дней рекомендуется чередовать творог с яйцами на завтрак, а курицу или индейку с рыбой или морепродуктами.

Спорт

Основной проблемой женской фигуры зачастую является неравномерное распределение лишнего веса по телу, ведь чаще всего он скапливается именно в районе живота, бедер и боков. Специалисты уверяют, что единственный путь к уменьшению объемов талии является необходимость сбрасывания веса во всем теле. Наиболее подходящий способ расстаться с ненужными отложениями - начать бегать. Это не только уменьшит объём живота, поможет похудеть и подтянуть мышцы, но и улучшит общее самочувствие и повысит иммунитет.

Для того, чтобы в течении 14 дней потерять лишние сантиметры, стоит совершать ежедневные интервальные пробежки от 15 до 40 минут (5 минут ходьба, 7 минут бег). Такой способ позволит плавно увеличить общую выносливость организма, а в последствии завершать пробежку 5-минутной планкой, которая способствует потере веса в районе пресса. Фитнес-эксперт Джеймс Дуйган, ставший любимым тренером Эль Макферсон и супермодели Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли, разработал для своих звездных подопечных следующую ежедневную программу:

Обратная планка с поднятием ноги

1. Встаньте в обратную планку: лицо вверх, опирайтесь на ладони вытянутых рук, пальцы направлены вперед.

2. Перенесите вес на руки, поднимите правую ногу, не опуская бедер. Задержитесь в этом положении на 3 секунды, вернитесь в планку.

СОВЕТ: Сделайте по 10 раз на каждую сторону.

Круги ногами

1. Сядьте на пол, вытяните ноги и прилягте, опираясь на локти. Пальцы поставьте на бедра.

2. Напрягите мышцы кора и поднимите прямые ноги так, чтобы они образовали с полом угол 45 градусов. Выполните 12 больших кругов по часовой стрелке, при этом тяните носок и сжимайте пальцами бедра. Затем сделайте столько же в другую сторону.

СОВЕТ: Держите бедра и ступни крепко сжатыми, когда выполняете ногами круги.

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