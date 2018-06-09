Почему нам все-таки нужен сахар? - ФОТО

"Вредно, и даже опасно для здоровья - но все равно вкусно!" - этот драматичный конфликт точно описывает наши отношения со сладким. На биохимическом уровне механизм воздействия сахара на организм современные диетологи сравнивают с наркотической зависимостью. При этом именно те, кто жестко ограничивает свой рацион безуглеводными диетами (с нулевым содержанием сахара), чаще всего "срываются" и постоянно проигрывают в этой борьбе. Почему? Ответ прост: сахара жизненно необходимы для функционирования нашего тела и мозга - нужно лишь помнить о том, в какой форме можно их потреблять, и в каких количествах.

Самый доступный источник энергии

Наши клетки постоянно нуждаются в сахаре, а точнее - в глюкозе, одной из его разновидностей. Ее молекулы служат самым эффективным топливом - источником тепла и энергии, которая обеспечивает нормальное течение всех жизненных процессов. По большому счету, основная цель нашего питания, пищеварения, усвоения и обмена веществ состоит в том, чтобы обеспечить клеткам организма бесперебойную поставку глюкозы - в необходимом количестве и на протяжении целого дня.

Важный момент: глюкоза содержится не только в десертах, конфетах и прочих вредных булочках. Наш организм умеет ее извлекать практически из всех продуктов питания - как в основном углеводных, так и жирных или белковых. С помощью пищеварительных ферментов разнообразная еда разлагается на простые молекулы: аминокислоты, жирные кислоты, глюкозу. В таком виде полезные вещества усваиваются, и кровь их доставляет к каждой клетке нашего тела. Далее (в идеале) основной объем глюкозы организм сжигает как топливо, а небольшой резерв откладывает в печени и мышцах на всякий случай, как "стратегический запас". Мы расходуем глюкозу, когда совершаем физические и интеллектуальные усилия (мозгу, чтобы обрабатывать информацию и принимать решения, нужно очень много энергии!), а когда ее уровень в крови снижается, у организма есть два варианта: вновь что-то съесть или (чего он крайне не любит) переключиться на использование энергии из жировых запасов.

Чистое удовольствие

Наш организм очень заботится о том, чтобы сохранить и пополнить свой энергетический резерв - от этого напрямую зависит его выживание. Именно поэтому он реагирует острым ощущением удовольствия, даже эйфории, когда в него поступают продукты, в концентрированном виде содержащие сахар. Этим и объясняется его "наркотический" эффект: ударная доза глюкозы вызывает выброс серотонина и прилив сил... но затем они так же резко падают, провоцируя острый стресс и непреодолимое желание вновь и вновь есть что-то сладкое. Проще говоря, сахар нам необходим, чтобы чувствовать себя довольными и счастливыми - при условии, что злоупотребление им не "раскачивает" углеводный обмен, а вместе с ним и наши эмоции.

Скорая помощь

Обычный песок или белые кубики рафинада, которые мы привыкли называть словом "сахар", состоят из сахарозы. Это самый распространенный, но далеко не единственный вид так называемых быстрых углеводов, которые почти мгновенно проникают в кровь, вызывая резкий скачок уровня глюкозы (иными словами, у содержащих их продуктов высокий гликемический индекс - выше 55). Сахароза, фруктоза, лактоза, мальтоза и пр. - семейство "простых сахаров" обширно, и именно их опасно употреблять в больших количествах и/или в чистом виде. Экстренный допинг в виде большой ложки меда, конфеты или кружки сладкого чая оправдан лишь в случае, когда резерв глюкозы в крови полностью истощен: сил нет, в глазах темнеет, кружится голова, руки и ноги холодеют и дрожат, организм на грани обморока. Такая "скорая помощь" позволит прийти в себя, например, если вы работаете на износ и совсем забыли о еде - но форс-мажор не грозит, если в рационе будет достаточно "сложных" или "медленных" углеводов.

Необходимо и достаточно

Цельнозерновой хлеб, рис, паста и другие блюда из цельных зерен, соя и разные виды бобовых, свежие овощи, фрукты и молочные продукты - все они содержат "медленные" углеводы, которые организм может использовать на протяжении долгого времени, постепенно и равномерно используя их энергетический потенциал. В результате необходимый уровень глюкозы в крови остается стабильным, гликемических провалов и пиков не возникает, а организм ощущает себя спокойным, довольным жизнью и полным сил. И разумеется - не паникует и ничего не откладывает в жировой запас!

Итак, запомним несколько базовых правил, чтобы наладить нормальные отношения с сахаром.

Ешьте регулярно: пропущенные приемы пищи вызывают дефицит глюкозы в крови, поэтому организм будет срочно требовать простого сахара - чтобы как можно скорее восстановить свои резервы.

Включите в свой рацион бобовые, цельнозерновые продукты, пасту "аль денте": если небольшую порцию такого блюда съесть в первой половине дня, энергия сложных углеводов будет равномерно высвобождаться до самого вечера и бесперебойно питать клетки тела и мозга.

Избегайте экстремизма: как известно, самым сладким кажется именно запретный плод - поэтому время от времени позвольте себе съесть любимую шоколадку. Жесткие ограничения (и чувство вины, когда мы их нарушаем) всегда вызывают стресс - и попытки поднять себе настроение с помощью "вредных" продуктов.

Разнообразьте свои удовольствия: если в детстве вас награждали конфетами за примерное поведение или хорошую оценку, сейчас самое время перестроить этот неосознанный (и порочный) рефлекс. Прогулки на природе, общение, музыка, творчество, спорт, секс или просто объятия и поцелуи - у нас есть масса способов наслаждаться жизнью, не связанных с необходимостью ее "подсластить". На каждое из этих прекрасных занятий наш организм реагирует щедрым выбросом серотонина и прочих эндорфинов, которые уже не потребуется чем-то "заедать".

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