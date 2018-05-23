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3 ежедневные привычки, которые портят кожу - ФОТО

Кожа, на которой есть высыпания - это не только проблема гормонов, образа жизни или питания. Есть в этом и заслуга, казалось бы, безобидных привычек.

Если у тебя есть высыпания на лице - убедись, что ты не "грешишь" следующими привычками.

Причина №1 - Подушка

Подушка, на которой ты спишь, имеет огромное значение в чистоте кожи. Ведь часто каждая из нас спит "лицом в подушку", поэтому наволочка и то, из чего сделана подушка, очень влияют на состояние кожи.

Итак, если у тебя перьевая или пуховая подушка - измени ее на синтетическую. Все дело в том, что в натуральных наполнителях очень хорошо чувствуют себя клещи, которые часто являются причиной высыпания на коже.

Да, а наволочку нужно менять раз в 2 дня.

Причина №2 - Влажные салфетки

Влажные салфетки - отличное изобретение человечества, которое  помогает избавиться от грязи в общественном транспорте, парке  или в других нестандартных ситуациях. Однако не стоит применять влажные салфетки для ежедневного очищения кожи.

Их свойств будет недостаточно, чтобы убрать все остатки макияжа с лица, поэтому в последствии у тебя появятся высыпания. Макияж необходимо снимать специальными средствами: молочком, мицеллярной водой и так далее.

Причина №3 - Кофе с молоком

Любовь к кофе с молоком также может быть причиной появления прыщей. Все дело в том, что лактоза правильно усваивается далеко не у всех. И если ты попадаешь в число таких людей, то молоко будет провоцировать выделения кожного сала на коже, а также появление высыпаний.

Попробуй отказаться от молока на три недели - и ты увидишь реальные изменения.

edinstvennaya.ua


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