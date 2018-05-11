Как заставить себя вести здоровый образ жизни

Мы всеми руками поддерживаем бодипозитив - и тем не менее считаем, что он совсем не исключает здорового питания и постоянных физических нагрузок. Посмотрите на самую известную в мире модель plus-size Эшли Грэм: да, у девушки потрясающие формы, и никто не посмеет упрекнуть ее в лишних сантиметрах на талии - и тем не менее она очень пристально следит за своим питанием и регулярно ходит в зал. Принимать себя такой, как есть, не значит махнуть рукой на потребности собственного организма. Предлагаем три стратегии, которые помогут вам по‑новому взглянуть на процесс похудения.

Говорим "еда" - подразумеваем "энергетический баланс". Как только вы перестанете воспринимать пищу как центр мироздания и способ поднять себе настроение, все сразу станет на свои места. Мармеладки и фастфуд энергии вам точно не придадут (скорее, наоборот). Отказывайтесь от пустых с точки зрения реальной пищевой ценности продуктов и налегайте на те, которые действительно позволят функционировать вам на полную катушку. Поэтому, если выбор стоит между гамбургером и салатом кейл, выбирайте второе не из страха поправиться, а из-за заботы о собственной эффективности.

Сейчас будет банальная истина, но тем не менее: диеты - это совершенно не то же самое, что ЗОЖ. Недавнее исследование Высшей школы экономики показывает, что миллениалы практически не сидят на диетах, и мы настоятельно советуем перенять эту стратегию. Иначе все по классическому сценарию: скинули вес - поправились - вновь стали жестко себя ограничивать. И так до бесконечности.

Перестаньте во всем винить гены. Это изначально пораженческая стратегия. Да, наследственность может сыграть свою роль, но в конечном счете ваша фигура только в ваших руках.

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