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Как научиться раньше вставать

В сутках успешных людей, кажется, гораздо больше 24 часов - они каким-то образом успевают все: и работать на полную катушку, и с друзьями встречаться, и семье внимание уделять. В чем секрет? Это что, особый сорт людей-роботов? Коучи уверяют: на самом деле весь секрет в грамотном управлении временем и в том числе в раннем подъеме (мы уже рассказывали вам про "золотой час" с утра, который вы уделяете стратегическому планированию). Оказывается, научиться просыпаться без будильника в 7 утра более чем реально - попробуйте начать с этих простых советов.

  • Ваш будильник должен находиться в другой комнате. Если он под рукой, слишком серьезным оказывается соблазн просто взять и выключить его, а самому погрузиться обратно в сон. А вот если вам придется вставать и куда-то идти, можете не сомневаться: ранний подъем увенчается успехом. Только обязательно позаботьтесь о громкости - вы должны быть уверены, что точно услышите будильник.
  • Сделайте так, чтобы вам стыдно было долго спать. Скажем, накануне почитайте про Илона Маска, который регулярно встает в 7 утра и считает, что человеку для счастья нужно всего 6 часов сна. Подумайте о том, сколько всего вы сможете успеть за день - и смело отрывайте голову от подушки.
  • Налаживайте режим: постарайтесь засыпать и просыпаться примерно в одно и то же время. И выходные в этом смысле не исключение.
  • Наконец, забудьте про абсолютно бессмысленный режим "дремать". Если будильник прозвенел, обязательно просыпайтесь, потому что логика "еще 5 минуточек" точно повергнет вас в гораздо большее уныние.

bazaar.ru


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