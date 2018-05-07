5 полезных привычек, которые на самом деле могут навредить вашему здоровью

- Вы чистите зубы после каждого приема пищи. Это большая ошибка - должно пройти как минимум тридцать минут (особенно чувствительным придется набраться терпения и подождать). Особенно это актуально для любителей цитрусовых: кислота делает эмаль зубов более уязвимой, и чистка может серьезно ей навредить.
- Вы слишком сфокусированы на кардиотренировках. Не забывайте и о занятиях в зале, работе с весом и растяжке: только такой комплекс поможет добиться по‑настоящему хороших результатов.
- Вы как следует отсыпаетесь в выходные - и тем самым полностью сбиваете собственный режим. Обходитесь без перегибов: не должно быть такого, что в будний день вы спите 6 часов, а в выходной - все 12. Придерживайтесь золотой середины - 7−9 часов.
- Пропускаете какой-то из основных приемов пищи. Неважно, по какой причине - из экономии времени или желания употребить меньше калорий. В любом случае это буквально гарантирует вам прибавку в весе: если вы остались, скажем, без обеда, то с огромной вероятностью "отыграетесь" на ужине.
- Слишком боитесь солнца. Да, средство с SPF - обязательный атрибут любого мало-мальски мыслящего человека. Но при этом шарахаться от солнца как от огня не стоит: не забывайте про важность витамина D - именно он регулирует наше настроение и заботится об иммунитете.
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