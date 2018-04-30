8 советов, как отдохнуть и набраться сил за несколько дней - ФОТО

По наблюдениям французского эксперта по психонейроиммунологии Пьера Деллбаре три непродолжительных отпуска (в том числе длинные уикэнды) - влияют на тело и разум гораздо лучше, чем один продолжительный отдых. Специалист рекомендует: "сбегать" от рутинной работы несколько раз в год на срок от 4 до 10 дней. Не больше. Организму нужна регулярная релаксация - особенно, это касается тех, кто подвержен умственным и физическим перегрузкам. Тело должно отключиться от того, что вызывает стресс, и мотивировать вернуться к работе. Это называется "микроотпуском". И такая возможность представится нам очень скоро.

О какой "профессиональной подготовке" может идти речь, когда дело касается отдыха, пусть и непродолжительного?! Спи, ешь, гуляй, устраивай пикники с друзьями или залпом смотри сериалы - чему тут учиться? Не все так просто... Подавляющее число отдыхающих пускаются на каникулах во все тяжкие: объедаются, спят по 12 часов в сутки, "отключают голову" и бесконечно ленятся. В результате после короткого отдыха мы возвращаемся в офис разбитыми и даже более уставшими, чем до праздников. Как накопить за майские дни максимум энергии?

Первый шаг - планирование. Попробуйте продумать, что вы будете делать во время микроотпуска. Если это поездка, то стоит выбирать направления, которые позволяют отключиться от рутины, но, вместе с тем, не требуют муторной организации. Если вы останетесь дома, решите - чем заниматься каждый день. В противном случае есть шанс потратить энергию впустую на ленивое ничегонеделание, после которого остается печальное послевкусие - время потрачено впустую. Возьмитесь за книгу, которую давно хотели прочитать; встречайтесь с давними друзьями; насладитесь хорошим фильмом - ощущение отдыха дарят именно счастливые воспоминания.

Ограничьте использование гаджетов, даже если поначалу это кажется нереалистичной задачей. Возьмите за правило смотреть новости утром в определенный час и вечером, а затем отложите телефон в сторону.

Мечтаете отоспаться? Проводите в постели максимум на 1,5 больше, чем обычно (две фазы сна). В противном случае, можете нарушить работу биоритмов.

Самый продуктивный отдых для мозга - яркие впечатления. Срабатывает эффект "переключения внимания". Хотя бы в один из дней кардинально смените обстановку. Важно, чтобы место было максимально контрастным: проводите все дни в шумном городе - выберетесь на пляж; работаете с документами и цифрами - отправляйтесь в арт-галерею.

Шарлотта Фриц из Брауншвейгского технического университета в Германии провела несколько исследований для анализа последствий каникул на здоровье. Ее вывод: лучший способ насладиться каникулами - приобрести новый навык. Например, начать изучать иностранный язык, сходить на кулинарный мастер-класс или урок живописи - уменьшите уровень истощения связанного со стрессом при возвращении из отпуска.

Известно, что Япония занимает лидирующую позицию по феномену karoshi - смерть от переутомления. Чтобы не доводить ситуацию до критического положения, местные специалисты рекомендуют терапию, которую они окрестили как "лесные бани". Речь идет о регулярном контакте с природой, чтобы устранить стресс и развлечь сознание приятными эмоциями. Прогулки по лесу и выезд за город - обязательный пункт майской программы.

Накопление энергии во многом зависит от того, как мы дышим. Поставьте себе цель - освоить дыхательные практики, чтобы научиться трансформировать отрицательные эмоции, гармонизировать работу тела и достичь состояния полного релакса. Начните с элементарного: сядьте прямо и комфортно, расслабьте грудь и спину, сделайте глубокий и мягкий вдох и медленно выдыхайте через нос - максимально сфокусируйтесь на процессе. Повторите 10 раз. А после - проведите пять минут с закрытыми глазами. Сегодня вам не нужно никуда бежать - можете себе это позволить.

Чередуйте "групповые дни" и "дни-одиночки". Сегодня обед в большой компании друзей - завтра проведите время одной или в узком семейном кругу.

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