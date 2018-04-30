Идеальное время - Когда нужно бегать, чтобы нагрузка принесла пользу

Уже открыли сезон пробежек? Если нет - советуем об этом задуматься. Ведь бег не только повышает общий тонус организма, но и нормализует обменные процессы, что помогает худеть, а также улучшает состояние кожи. Но вот вопрос: какое время суток выделить для пробежки, чтобы получить как можно больше пользы от этого занятия?

Когда лучше всего бегать

Идеальное время для пробежки - утро с 5:00 до 7:00. Именно тогда в организме резко повышается уровень адреналина и дофамина, потому бег не будет для вас стрессом.

Если с утра побегать не удалось, сделайте это вечером, в период с 17:00 до 19:00. Хотя во второй половине дня силы организма снижаются, в это время он еще держит тонус. Но учтите, что после 20:00, согласно законам биологических ритмов человеческого организма, его активность стойко идет на спад.

Ivona.bigmir.net