30 апреля 2018

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Инстаграм-звезды о Гран-при Азербайджана и столице: “Баку - это пример того, каким нужно делать свой город” <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гости

11:04

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Инстаграм-звезды о Гран-при Азербайджана и столице: “Баку - это пример того, каким нужно делать свой город” - ФОТО
Идеальное время - Когда нужно бегать, чтобы нагрузка принесла пользу

Здоровье

10:51

  • 164
Идеальное время - Когда нужно бегать, чтобы нагрузка принесла пользу
Севиндж Аббасова: &quot;Все, чем я сегодня занимаюсь, проходит под личным девизом “Становиться лучше и лучше&quot; <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гости

28 апреля 11:29

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Севиндж Аббасова: "Все, чем я сегодня занимаюсь, проходит под личным девизом “Становиться лучше и лучше" - ФОТО

30 апреля 2018 10:51

Идеальное время - Когда нужно бегать, чтобы нагрузка принесла пользу

Уже открыли сезон пробежек? Если нет - советуем об этом задуматься. Ведь бег не только повышает общий тонус организма, но и нормализует обменные процессы, что помогает худеть, а также улучшает состояние кожи. Но вот вопрос: какое время суток выделить для пробежки, чтобы получить как можно больше пользы от этого занятия?

Когда лучше всего бегать 

Идеальное время для пробежки - утро с 5:00 до 7:00. Именно тогда в организме резко повышается уровень адреналина и дофамина, потому бег не будет для вас стрессом. 

Если с утра побегать не удалось, сделайте это вечером, в период с 17:00 до 19:00. Хотя во второй половине дня силы организма снижаются, в это время он еще держит тонус. Но учтите, что после 20:00, согласно законам биологических ритмов человеческого организма, его активность стойко идет на спад. 

Ivona.bigmir.net


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